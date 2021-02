Fernando Frías de la Parra, en carrera al Óscar

Nominada al Goya como Mejor Película Iberoamericana y seleccionada en la “lista corta” de las películas extranjeras para los Premios Óscar, Ya no estoy aquí (2019), de Fernando Frías de la Parra, es la esperanza mexicana en la ceremonia. Diario Hoy dialogó con el realizador sobre esta producción y Rezeta, su ópera prima, que se ve en MUBI (distribuidor, productor y servicio de streaming).

—¿Cómo recibiste la noticia de que MUBI subiría Rezeta a su catálogo? ¿Qué pensás que le aporta a una producción que ya tiene sus años? ¿Qué querías contar con esta comedia romántica diferente?



—Lo recibí por sorpresa, no lo supe hasta que lo anunciaron. Creo que le da visibilidad. Tras Ya no estoy aquí, hay gente que quiere ver más de mi trabajo anterior. Por esp, que esté en MUBI atiende a ese apetito. Rezeta es una película que hice hace 11 años, quería intuitivamente explorar la forma hablando de cuestiones del comportamiento masculino, machismo inherente, una toxicidad no tan discutida en ese momento, con una forma liviana.

—En Ya no estoy aquí hay una crítica sobre la sociedad encarnada en sus protagonistas. ¿Qué te inspira para hacer cine?



—Creo que hay algo sobre lo que podía haber sido y no fue. Hay una crítica y los personajes la personifican. Me inspiran muchas cosas, pero me gusta mostrar diferentes formas de ver el mundo y sus fenómenos más allá de la historia.



—¿Cómo vivís la repercusión de la película?



—Me sobrecoge, con sensaciones no conocidas. Hay que tener en cuenta el hecho de que la eligieran saliendo desde México y luego caminando por el mundo, con Latinoamérica primero y otras latitudes después. Y viéndola con otros ojos, más allá del apetito que hay por el cine de nuestras regiones, porque se considera que debe ser de tal o cual manera, con dosis de sordidez y miserabilismo, creando un círculo vicioso sobre expectativas de cómo debe ser el cine.

MUSIC

Es el estreno de la semana. Sia debuta en la dirección cinematográfica con un disruptivo musical. En el acompañaremos a una joven autista, sola en el mundo, y su reconexión con su hermana, un caso perdido, tras la muerte de la abuela de ambas. Música, canciones, baile y mucho drama en una película única, que cuenta, además con increíbles actuaciones de Kate Hudson y Maddie Ziegler. CINING CINEMARK HOYTS

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO

Si bien hemos visto en muchas oportunidades este tipo de relato, Paul Greengrass revisita clásicos del cine y de John Ford en una propuesta que analiza un momento particular de la historia de la humanidad, a partir de la “lectura” de noticias pueblo por pueblo. Un hombre dedicado a esto se encontrará con una joven a la que ayudará. La vuelta al cine de Tom Hanks con un rol único y exigente. NETFLIX

MALASAÑA 32

Tras la puerta del departamento a donde una familia de clase media se muda, tratando de cambiar la vida de pueblo agobiante, el pasado comienza a acechar a cada uno de los habitantes. Película de género española que revisita propuestas ya vistas con anterioridad, pero que gracias a su puesta al día potencian el misterio y el terror en una producción no apta para impresionables. CINING CINEMARK HOYTS

ZOMBIES EN EL CAÑAVERAL

Sería de mal gusto revelar información sobre este documental, en el que un periodista realiza una pesquisa exhaustiva para conseguir una copia sobre una de las películas malditas de la cinematografía nacional: la enigmática y nunca vista Zombies en el cañaveral. El hallazgo permitiría fundamentar la vanguardia de un realizador tucumano olvidado, que fue censurado y tal vez sea el primero en la historia del cine con una película de zombies.

CINE.AR TV