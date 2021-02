La mentira tiene patas cortas

De forma reciente, la esposa del actor Alec Baldwin, Hilaria, se vio envuelta en un escándalo al quedar al descubierto por la mentira que dijo sobre su nacionalidad.

La investigación fue llevada a cabo por la periodista Tracie Morrisey y una usuaria de Twitter que se hace llamar “Lenbriscoe”. Ambas llegaron a la conclusión de que Hilaria no nació en Mallorca como afirmó, sino que es originaria de Boston, por lo que es una ciudadana norteamericana.

Si bien la polémica continúa en pie, ahora Salma Hayek, quien es íntima amiga de la pareja, brindó su parecer ante los hechos durante una entrevista radiofónica: “Fue algo loco pero no presenta ningún problema. Ella hace feliz a mi amigo. Ella es buena, es una increíble madre, es madre de 5 y ya sabes, no me importa. No sé si está bien o está mal. No voy a juzgar a alguien solo por una cosa”.

Asimismo manifestó que jamás se sintió ofendida por la mentira: “Me siento honrada de que alguien quiera tener un alter ego similar a mis raíces. Me hace sentir orgullosa que las personas estén inspiradas porque yo soy mexicana y libanesa, pero mis abuelos, mis ancestros del lado de mi madre, son españoles. No es una mala persona, es una buena persona, una buena madre y una buena esposa. Ella hace feliz a mi amigo, es muy amable conmigo y eso es todo lo que me importa”.