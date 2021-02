Andrea Rincón habló de su recuperación: "La cocaína es el infierno"

"La cocaína es el infierno", sostuvo Andrea Rincón en diálogo con Gastón Pauls en su nuevo programa. El conductor le preguntó qué le sucede cuando se ve tentada a probar las drogas, luego de un largo camino para frenar su adicción.



"Vivo con eso porque tengo una parte en la que me gusta el quilombo. Estoy en un lugar tan lindo, tan hermoso y me recuperé. Yo me levanto todos los días feliz de quién soy. Estoy en paz. Cuando me voy a dormir, cuando apoyo la cabeza en la almohada. Cometo un montón de errores a diario pero trato siempre de ser mejor. Hoy vivo en paz conmigo misma", expresó contestó.

Además respondió sobre sus impresiones cuando se encuentra con alguna persona que consume.

"Me duele, me da tristeza, me da ganas de abrazarlo. Me duele el dolor. Cuando te metés en ese lugar es porque hay algo. Salvo que hay gente que consume por consumir, tiene un consumo social que yo nunca pude tener controlado. Nunca me pasó. Cuando veo alguien en ese pozo, perdido, en medio de ese laberinto, lo primero que pienso es ‘pobrecito’, me dan ganas de abrazarlo y ayudarlo. Me dan ganas de ser súper Andrea y salvarle la vida a ese ser como me la salvaron a mí", reflexionó. Y además, le agradeció a Nancy Dupláa, que le dio trabajo en La Leona en medio de su recuperación.

"Me ayudaron mi familia, vos... Con Nancy Dupláa me pasa algo así, porque siento que me dio la oportunidad en un momento muy importante. Me sentí muy valorada y cuidada con Nancy y con Pablo Echarri. Tienen como una imagen de papá y mamá con todo el equipo pero yo estaba en un momento heavy y sentir ese amor te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado", reconoció.