Angelina Jolie habló sobre su divorcio

Tras una década de amor, Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron y aún continúan con la batalla legal y el régimen de visitas de sus hijos.



En la actualidad, ella brindó una entrevista y afirmó: “Viví momentos duros, con años difíciles y otros no tantos. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo”.



Asimismo reveló su orgullo por el clan que logró fundar con los niños. “Cada uno es una hermosa manera de convertirse en familia. Lo importante es hablar con franqueza sobre todo y compartir”, dijo.

Y agregó: “Adopción y orfanato son palabras positivas en nuestro hogar. Con mis hijos adoptivos, no puedo hablar de embarazo; pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue ver sus ojos por primera vez”.