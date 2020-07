Flaco Pailos: “Me siento privilegiado por poder darle alegría a la gente”

Solo de humor: más rápido y más gracioso es el evento online con el que Flaco Pailos se suma a artistas que encuentran acercamiento con los espectadores de manera virtual.

En diálogo con diario Hoy, el polifacético músico, conductor, actor y humorista contó cómo surgió la propuesta y cómo es hacer humor en estos días.

—¿Cómo atravesás este momento?

―Por suerte tengo una casa grande, con parque, quincho, así que la llevo bien. Me lo tomé con optimismo, haciendo vivos, solo, con colegas como Sergio Gonal. Y mirando las redes vas desde el optimismo más fuerte a que nunca saldremos de esto. Empecé por suerte en mis redes a hacer humor y la gente agradeció rápidamente.

—¿De dónde salió la idea de hacer el show online?

―Yo estaba acondicionando un espacio propio, con consolas, cuestiones técnicas, y me sirvió para hacer el unipersonal delante de cámaras, cambiando vestuario. Es una nueva versión de mi espectáculo Solo de humor, más rápido y más gracioso y, obviamente, requiere otra preparación a lo que venía haciendo desde el living de mi casa.

―¿Cómo surgió armar ese espacio para este espectáculo?

—Era un espacio que tenía arriba de unos consultorios que tiene mi mujer, que es psicóloga.

—Me parece que te obligaron…

―(Risas) Exactamente, tenía cosas de toda mi carrera y con los chicos que trabajan conmigo empezamos a acomodar todo. Después empecé con los vivos desde el living; le detoné a mi esposa eso y necesité apurar todo en ese espacio. Lo acondicionamos bien para el espectáculo y que parezca un teatro.

—¿Es más complicado hacer humor en este momento?

―Yo empecé un programa de televisión aquí en Córdoba; estaba con la temporada, iba y venía, se vislumbraba el aislamiento y después vino la cuarentena. Descubrí el Zoom, toda una vorágine de cosas nuevas que fuimos aprendiendo, y después las notas, los vivos. Además tengo un programa de radio hace diez años, Radio Pailos, que no empezamos y pudimos hacerlo ahora por redes, invitando a compañeros como Coco Sily, Dalia Gutmann, Ariel Tarico, y a la gente le encanta. Me siento privilegiado de poder darle alegría a la gente, que se olvide de todo por una hora.

—¿Qué fue lo más difícil de aggiornarse en tu carrera?

—El humor de gays no garpa ya. En una época, con chistes y haciéndote el afeminado, pasaba. Ya no. Antes decía muchas malas palabras, esa fue la primera vez que me aggiorné, pensando en hacer humor sin decir tantas. Me vengo aggiornando hace mucho tiempo. El humor del borracho, que es machista, donde siempre al final el remate lo tenía el hombre, lo dejé de lado. Busqué el empate por otro lado. Siempre uno trata de encontrarle la vuelta al humor.

—En otras épocas los humoristas, con tres o cuatro chistes, que encima salían en LP o casetes, se eternizaban. Por ejemplo, José Marrone, con el chiste de “los porotos”,

recorrió escenarios y la televisión. Ahora ya no va más…

—Claro, ahora te paran en la calle para pedirte una selfie y la misma gente te dice que te va a contar algo que puede servirte para hacer humor.