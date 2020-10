Flavia Palmiero: “Es un momento en el que hay que cuidarse mucho”

La reconocida actriz, conductora y emprendedora Flavia Palmiero vive este 2020 con la misma incertidumbre que todos, cuidándose, tomando las medidas necesarias durante el aislamiento. Imagina, tras la sorpresa del primer momento, un posible nuevo acercamiento a la actividad laboral.

Recordada por su entrañable rol en La ola verde, y subsiguientes, con el correr del tiempo se consolidó como una de las figuras del medio, agregando a su currículum obras de teatro, programas de televisión, ficciones, y mucho más.

Aún en contexto adverso, y con la inseguridad de ver cuándo se retomarán actividades asociadas a su métier, inquieta, imparable, Palmiero se anima al streaming con una obra particular. Se trata deTaitantos, de la autora española Olga Iglesias Durán, con la que vuelve a conectarse con público el sábado 24 de octubre a las 20 por Ticketek.

En la obra, Palmiero encarna a Sofía, una instagrammer muy popular que se ve afectada por la pandemia y el aislamiento, dividiendo su vida entre el afuera y el adentro. Diario Hoy habló en exclusiva con la actriz para conocer más detalles del proceso de adaptación del relato, junto al director Marcos Carnevale (Corazón Loco), quienes sumaron el contexto extraordinario que atraviesa la humanidad como tema en la puesta.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria de la Covid-19?

—Es muy difícil, estoy desde el seis de Marzo. Llegué de afuera el cuatro, con dolor de garganta porque había tomado frío en el avión, y en ese momento te aislabas, me hice el test, tardó diez días, dio negativo, por supuesto, porque no era más que un resfrío, pero viví la incertidumbre, el encierro, el aislamiento, una situación complicada. Por suerte salió todo bien, pero cuando comenzó la cuarentena yo tenía mis días ya adentro. Es una situación muy difícil de comprender y muy mala para todos, en todo sentido, entiendo la enfermedad, todo, pero no comprendo cómo en este siglo con tantos avances que nos superan, te digan que tenés que quedarte en casa, aislarte de todo el mundo, es difícil de entender.

Crear en pandemia y no detenerse nunca

Si bien su trabajo asociado a la televisión y escenarios es el que trasciende popularmente, con participaciones en películas como Inseparables, obras como Boeing Boeing, programas en radio y televisión, en el último tiempo, como gran conocedora del mundo de las modas y las tendencias, lanzó Flavia Palmiero Collection, una exclusiva colección de trajes de baño en la que pudo volcar su gusto y pasión por el vestuario y accesorios.

—Pero no te quedaste quieta y lanzaste tu colección de trajes de baño, estuviste muy activa en redes sociales, ahora el streaming…

—No lo vivo bien, y todos los proyectos que traté de armar después de los tres meses, que estaba bloqueada, los imaginé desde mi casa, para reinventarme, como la marca y los trajes de baños, eso me llevó a no pensar en la locura que estamos viviendo. El streaming surgió así, íbamos a hacer primero algo como lo que yo hago en las redes, pero estaba esta obra, hace cuatro años, que en su momento la hicimos con Marcos Carnevale para la Argentina, para el teatro, la temática es linda, y dije hagamos eso pero aggiornándola al streaming y la situación que vivimos. Así surge esta historia de Sofía, que cumple 50 años, y queda encerrada en cuarentena, son dos mujeres en una, una influencer y por otro lado la mujer encerrada.

—¿Va a ser en vivo?

—Hicimos como una suerte de telefilm, la volvimos a adaptar con Marcos, y él me propuso dirigirla, para mí es un honor. Luis Scalella, mi pareja, me dio toda la parte técnica y el estudio para hacerla. Queremos volver a nuestra actividad y es una manera de desempeñar nuestro trabajo y la actividad actoral.

—Además se va a poder ver en todo el mundo…

—Está muy bueno, yo vivo el presente y agradezco tener esta oportunidad para poder expresarme, hacer lo que me gusta, trabajar, como lo hice desde el primer día cuando empecé a mis 17 años, es una oportunidad nueva, es el streaming, hay que hacerlo, ojalá podamos volver pronto a hacer televisión, cine, series, que es lo que me gusta.

—En el streaming además sumaron la posibilidad del meet and greet…

—Sí, me encanta, pero esto es también una gran responsabilidad, un gran trabajo, porque para hacerla estás dos tres meses ensayando y pasa de golpe, la cantidad de letra que tengo es muchísima, estoy que no duermo con eso, pero lo vamos a sacar adelante.

Los proyectos que quedaron en el tintero

Este año fue particular en materia de trabajo para todos, e incluso para Flavia, que tenía pendiente de estreno la coproducción animada argentino española, La gallina turuleca, de Víctor Monigote y Eduardo Gondell, inspirada en la recordada canción de Gaby, Fofó y Miliki, y que pudo ser vista en el pasado Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Localmente la película cuenta con las voces de Flavia, Guillermo Francella, Sofía Morandi y Rolo Villar, entre otros, una de las apuestas para el receso invernal.

—Seguramente tenías todo el 2020 planificado, ¿pero qué proyectos quedaron colgados?

—Tenía pendiente el estreno de La gallina turuleca, la doblé, la íbamos a estrenar el 9 de julio, una fecha increíble. Venimos hace tiempo trabajando en ella, ojalá se pueda estrenar el año que viene y los chicos puedan volver al cine. Yo estoy en mi casa, no salgo, y eso, con tanta actividad como yo tenía, que generé, y estar encerrada te genera estrés, no tenés vínculo con el otro, gimnasio, esparcimiento, son las diez de la noche y seguís trabajando, estudiando, y empezaste temprano, y eso afecta, porque no tenés relación con el mundo.

—Vos siempre estás en movimiento…

—Yo tengo la oficina en mi casa, pero tomabas contacto con el afuera, ahora no, salís solo para ir al supermercado, es difícil, no me quejo, es la que nos está tocando, pero es un momento que hay que cuidarse mucho, es una enfermedad que no es una fantasía, es una realidad, con cuidados. Tratás de seguir adelante con la vida, pero nos afecta a todos mal, a la salud, de hecho no podés hacer chequeos, el stress te afecta, y no solo es el coronavirus, son muchas cosas que hay que contemplar, y esto también.

Flavia y el recuerdo de su primer protagónico

Disponible en Cinear Play, el debut en el cine de Flavia Palmiero fue con Evita, quien quiera oir que oiga, del exitoso realizador Eduardo Mignona, también debutante por ese tiempo. El film fue la primera propuesta que trabajó sobre la figura de la emblemática líder, mezclando imágenes de archivo, recreación y entrevistas a íconos de la cultura. De esta manera rememora la actriz su llegada a la propuesta.

—¿Qué recuerdos tenes de tu primera película, Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Mignona?

—Como si hubiese sido ayer, pasaron 37 años, increíble, yo me creía enorme, me creía grande, adulta, y era un bebé. Empezar con esa película, la primera del cine mundial sobre Eva Perón, entrando en democracia, fue genial, es entrar al mundo del espectáculo con todo, no puedo más de admiración y agradecimiento hacia ese momento que me tocó vivir, fue un honor para mí hacerla.

—¿Cómo llegaste a ella? ¿Hiciste casting?

—Sí, fue mi primer casting. Llego a la película porque yo soñaba con ser artista, algo que no estaba muy de moda y por eso tampoco lo decía mucho, lo soñaba, quería hacer televisión, y en ese momento para ingresar como actriz a la tele lo hacías desde la publicidad. Fui a una agencia de representantes de modelos, pensando que por algo se empezaba, y al otro día me llamaron para el casting de una película, fui, lo hice última, hace meses que buscaban a la chica, fueron a una agencia para ver si la encontraban, hice una prueba fílmica y quedé elegida, y ahí empezó todo. Estuvimos en el Festival de Mar del Plata, que en realidad en 1984 volvió como una muestra de cine, y se preestrenó allí, por eso le tengo tanto cariño a ese Festival. Tengo un muy buen recuerdo y lo tengo vivísimo como si hubiese sido ayer.