Alex Caniggia pegó el portazo y renunció al Cantando 2020

Sorpresa en la previa de un nuevo programa del Cantando 2020, que tendrá esta noche sentencia y eliminación. Alex Caniggia amenazó con renunciar al programa por su pelea con Oscar Mediavilla y uso en duda su presencia en la gala de este lunes.

Todo comenzó cuando De Brito le preguntó qué iba a pasar en su reencuentro “cara a cara” con Mediavilla, quien lo calificó como un “marmota y salame”, y Alex disparó: “No sé si voy a volver igual al Cantando”.

"Pero hoy tenés que ir porque es el duelo", le recordó el también presentador del reality de LaFlia. "Y pero renuncio", redobló la apuesta el mellizo de Charlotte (27). "¿Renunciás?", le repreguntó Ángel.

"Sí, ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué? Porque el jurado este, el hombre mayor, el maleducado, me dijo que iba a poner un -10 entonces se van a poner en compinches los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora me echan al otro. ¡Ni aparezco!", aseguró el hijo de El Pájaro.

Ya hacia el final de la entrevista, De Brito volvió a preguntarle a su invitado si era cierta su renuncia y ya con otro tono este último respondió: "Y no sé, yo por mí renuncio... yo voy para divertirme pero me jode que si voy y me eliminen".

Y concluyó, luego de asegurar de que en el voto telefónico él es "imbatible": "De acá a la noche hay muchas horas Ángel así que... es todo minuto a minuto...".

El enojo del marido de Patricia Sosa (64) con el joven participante comenzó el jueves pasado por los modos que éste tiene en las previas del reality. "No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante y no es necesario que seas tan zarpado ni tan guarango", manifestó Mediavilla.