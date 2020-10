Sorpresa en MasterChef Celebrity: el Mono de Kapanga quedó eliminado

Este domingo fue una nueva noche de eliminación en el MasterChef Celebrity, concurso gastronómico transmitido por la pantalla de Telefe. El Mono de Kapanga se convirtió en el segundo eliminado de la competencia, luego de que el actor Nacho Sureda quedara afuera del reality en la primera gala de eliminación.

El mejor plato de la noche fue el de Fede Bal, muy elogiado por la chef Christina Sunae, la invitada especial de la noche. Luego fueron salvadas Analía Franchin y Sofía Pachano. A continuación, pasaron al balcón Belu Lucius, Iliana Calabró y El Polaco, quien, según el jurado, hizo "alto guiso" en vez de un curry del Sudeste Asíatico.

"Tomé cariño a un montón de personas que no conocía. Muchas gracias, me sacaron de mi zona de confort, me sacaron de la caverna, como decía Platón. Me hicieron muy bien estos meses desde que me llamaron, la actividad está parada desde hace más de seis meses. Pude poner la cabeza en otro lado, llevarme un montón de información. Me llevo un montón de amigos", yluego de esa linda reflexión grabada en la entrevista de MasterChef Celebrity, se fue de la cocina ovacionado por sus compañeros.