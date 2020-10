La fuerte revelación de Matthew McConaughey

A sus 50 años, Matthew McConaughey goza de una carrera trascendente como actor de películas y series, a la vez que también logró incursionar en la producción con notable éxito.

En relación a lo personal, está casado con la modelo brasileña Camila Alves, con quien inició una relación luego de enamorarse “a primera vista”. Juntos formaron una familia numerosa con sus tres pequeños hijos Levi, Vida y Livingston.

Durante estos meses, Matthew dedicó todo su tiempo a la escritura de un libro que se titulará Greenlights y saldrá a la luz el 20 de octubre. El nombre se debe a que las “luces verdes” representan para él la libertad.

“He estado en esta vida durante cincuenta años, he intentado resolver su acertijo durante cuarenta y dos, y he estado llevando diarios con pistas sobre ese acertijo durante los últimos treinta y cinco. Notas sobre éxitos y fracasos, alegrías y tristezas, cosas que me maravillaron y cosas que me hicieron reír a carcajadas. Cómo ser justo. Cómo tener menos estrés.

Cómo divertirse. Cómo lastimar menos a la gente. Cómo lastimarse menos. Cómo ser un buen hombre. Cómo tener sentido en la vida. Cómo ser más yo”, son las primeras líneas que inauguran la obra del actor estadounidense que en breve publicará su libro.

En una entrevista donde ahondó sobre el contenido literario de su obra, el productor dijo que mantuvo un vínculo especial y complejo con sus papás por lo que ahora intenta cambiar ciertos patrones en la relación con los herederos.

Además, reveló un íntimo secreto sobre la muerte de su progenitor: “Recibí una llamada de mi mamá y me dijo: Tu padre murió. Mis rodillas se doblaron”. Luego recordó un dicho que el fallecido reiteraba: “Chicos, cuando me vaya, haré el amor con su madre”. Y así sucedió. El hombre tuvo un infarto fulminante mientras intimaba con su esposa en 1992.

Durante 50 años, el matrimonio compuesto por un exdeportista y una maestra jardinera transitó una relación tumultuosa, compleja, en la que incluso llegaron a firmar dos veces el divorcio, para luego volver a elegirse hasta el momento en que sucedió el deceso.