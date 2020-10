Nahuel Pennisi: “Tengo la expectativa de ayudar a la gente con la música”

La cuarentena no detiene a Nahuel Pennisi, quien acaba de lanzar la canción y videoclip Universo paralelo, que habla de un amor no correspondido, pero que en esta situación extraordinaria toma otro significado. Diario Hoy dialogó en exclusiva con el artista para saber más detalles de su trabajo, cómo vive el confinamiento, y sus próximos pasos musicales.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Con incertidumbre, preguntas, pero con un poco de esperanza. Viendo que en Buenos Aires la curva se va aplanando. Pero creo que lo que nos cuesta, a mí y a todos, es el tema del distanciamiento social. Hace meses que no veo a mis padres, mis hermanos, tengo la suerte de estar acompañado por mi mujer e hijo, lo veo crecer, pero sé que es difícil. Tengo la expectativa de ayudar a la gente con la música y también esto de la conciencia social, si te enfermás no sólo el peligro está en vos, sino también que es importante encerrarse para ayudar a otras vidas.

—¿Es difícil adaptarse y seguir conectado con la música?

—La cuestión de conectarse por redes, streaming y vías virtuales nos ha salvado, uno no puede estar solo, no puede vivir solo, siempre necesitás hablar con alguien, socializar. La música es parte importante de mi vida, de la gente, más allá que uno se dedica a esto, la música te emociona, tiene la capacidad de transformarte, de transmitirte cosas. Las plataformas por suerte nos dejan comunicarnos con los demás, y eso es bueno, todos los artistas nos pusimos de igual a igual, un número uno o alguien empezando tiene que utilizar los mismos recursos, eso nos pone en situación de igualdad y está bueno.

—Y además los saca de su zona de confort…

—Totalmente, y también nos hace volver a ser creativos, uno tiene costumbres, y eso ya no rige, hay que adaptarse, y más allá de por streaming o plataforma online, uno se conecta con el público, es un desafío, pero es una gran oportunidad de conectarse con uno mismo, cantar de otra manera, cantar con público no es lo mismo a hacerlo sin él.

—¿Qué descubriste de vos en esta nueva situación?

—Descubrí que los artistas, que quizás sentimos la música desde la emoción pura, de necesidad, de un respirar, pudimos aprovechar la cuarentena para encontramos con un público que está más sensible. Antes de la pandemia uno hacía música y algunos se conectaban con eso y otros no, pero creo que la cuarentena nos sensibilizó más, y por ahí un video que hace ocho meses no te decía nada, hoy te conecta con lo más hondo. La música es una oportunidad para sacar emociones afuera, tanto para uno como para el otro.

Su single

En Universo paralelo, su último single, adelanto de lo que constituirá su tercer álbum, Pennisi vuelve a trabajar con el productor, compositor y ganador del Grammy, Julio Reyes Copello, quien fuera productor de artistas como Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López y Pablo

Alboran, entre otros. La canción fue acompañada por un videoclip, filmado en Tucumán, y dirigido de manera remota por Agustina Tafet. Con la canción, el artista vuelve a combinar simpleza e intimidad, con el virtuosismo extremo que logra con su guitarra y voz y que se han convertido en su marca personal.

—Universo paralelo en este contexto se resignifica…

—Venía pensando justo lo mismo, y si bien se compuso por una cuestión de amor no correspondido, hoy creo que vivimos un universo paralelo, algo que nunca imaginamos vivir, la realidad que teníamos antes hoy en día está lejos... ¿Cuándo volveremos a comer un asado con 10 personas? Eso está lejos, por eso creo que la canción se resignifica.

—¿Qué significó lanzarla dentro de este contexto?

—La canción significa mucho, con y sin confinamiento. Me encantó hacer el video al aire libre, porque en Tucumán en ese momento estaba todo más tranquilo, el paisaje ayudó, quisimos ser más inclusivos, yo celebro la libertad y quería que el video tenga eso, tratando de hacer algo escénico, es una canción que quedará para la historia porque se grabó en un momento único de la humanidad.

—¿Te permitís hacer varias tomas de las canciones? ¿Este contexto te lo permitió?

—Sí, soy muy detallista, estoy todo el tiempo tratando de superarme y mejorar, avanzar a pesar de todo, sentir que uno está vigente, que necesita seguir aprendiendo, disfrutando lo que uno hace, yo disfruto porque es la forma que la gente puede sentir que uno está feliz. Soy una persona que me emociono mucho, sensible, me doy cuenta que con la música me pasa eso y trato de reflejarlo, grabando con la conciencia que aquello que estás haciendo la persona la escuchará en esa versión única.

—¿Cómo cambió tu relación con la música desde que tuviste a tu hijo? ¿Te gustaría que él siga este camino?

—Me encantaría que Mateo tenga cosas que tengan que ver con la música, para mí lo importante es poder brindarle lo mejor y lo que él necesita, y también conocerme a través de él. Sé que los niños copian a los adultos, y si se expresa de alguna manera es porque lo ha visto en algún lado, él es el espejo de nosotros, es un placer acompañarlo, aprendo mucho a equilibrar la paternidad con la canción, y él me ayuda a resignificar la música y las canciones, ser padre te eleva un escalón de la vida y hay que celebrarlo.

“Me nutro de toda la música del mundo”

A diferencia de lo que se podría creer, Nahuel Pennisi tiene un gusto musical que incluye variados ritmos y artistas, no sólo folclore.

—¿Qué música te gusta?

—Escucho de todo, me nutro de toda la música del mundo, no sólo folclore y las mías. Me gusta el candombe, la música uruguaya, Rubén Rada, Nicolás Ibarburu. De la Argentina me encanta el flaco Spinetta, Charly García, el rock, el tango. Mercedes Sosa me enseñó muchísimo, me gusta una banda de reggae que se llama Sig Ragga, de Santa Fe. Después, escucho mucha música que tiene que ver con lo afroamericano, música cubana, latina. Me gustan

Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, y los que no te nombré, que siempre se me pasa mucho, y lo menos el folclore, porque lo tengo dentro mío, y busco otras influencias.

—Ya queremos un disco de rock o tango tuyo…

—El otro día me hablaron por un disco de tango, estaría buenísimo, lo tiro al universo. En un momento soñaba con un disco de música infantil, y más ahora que soy padre. Me gustaría hacer algo con ellos, a mí me escuchan diferentes rangos de edad, hay muchos grandes, pero también muchos chicos.