Romina Escobar: “Es la primera vez que una trans interpreta a una cisgénero”

Recién llegada de España, donde acompañó a la película Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo, Romina Escobar sueña con volver a trabajar pronto. Es por ello que diario Hoy dialogó con la intérprete para conocer detalles del viaje.

—¿Cómo viviste la experiencia de San Sebastián en medio de esta situación extraordinaria?

—Primero estaba con un poco de miedo, cuando Eduardo me cuenta de la posibilidad de viajar, que se veía lejano, me daba miedo, pero lo hicimos. Me ha tocado viajar en otro contexto y nunca llené tantos papeles para hacerlo, con cuidados, barbijos, alcohol en gel, cada lugar en donde entrabas te sanitizaban.

—Volvés a trabajar con Eduardo y Santiago Loza ¿qué sensaciones tuviste?

—Desde el año pasado hasta ahora me cambió la vida, estudio teatro hace mucho tiempo, conocer a Santiago, hacer con él Breve historia del planeta verde, me abrió un mundo, de posibilidades, lo ves lejano, fui a muchos castings, no quedaba, quería dejar todo, pero sabía que esta es mi vocación, vivir tantas cosas con la película, ir a Berlín, ganar dos premios allá, fue la primera vez que viajé fuera del país. Conocer a Geraldine Chaplin y tantos actores y actrices y directores con quienes compartías espacios. Después llegué a Buenos Aires, hice casting y quedé en Pequeña Victoria, y a su vez hice otro casting y quedé para otra producción que se iba a hacer con HBO y ya había arreglado con Telefe, y en el medio Eduardo me habla de esta película, tenía contrato hasta diciembre, el acomodó todo, quería hacer el personaje que es tan especial porque es la primera vez que una mujer trans hace una mujer cis.

—Localmente sos la primera que lo hace…

—Sí, quería hacerlo, en teatro pude hacer de Angustias en Bernarda Alba, pero pasó desapercibido, también hice de bataclana en Llegan los artistas, personaje inspirado en Tita y Niní, la gente que la iba a ver, y que había vivido esa época, quedaba contenta, pero no sé si la gente se iba sabiendo quien era yo.

—Es que si no siempre prostituta, peluquera o marginal…

—Sí.