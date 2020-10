Una nueva edición del FestiFreak, esta vez en modalidad virtual

Desde el viernes de la semana pasada y hasta el 31 de octubre, se puede ver parte de la mejor producción de cine independiente mundial en el marco del FestiFreak, un festival platense con acceso libre y gratuito durante 23 días. FestiFreak ofrecerá una selección de películas que podrán verse en toda la Argentina, en forma virtual.

La muestra internacional de largometrajes incluye 53 películas distribuidas en 10 secciones breves. La muestra de cortometrajes internacionales alcanza los 15 filmes. Y las competencias de largometrajes y cortometrajes argentinos estarán integradas por 7 y 15 películas, respectivamente. Todas las obras estarán disponibles en recorridos diarios, con estrenos, actividades y contenidos especiales que acompañarán la curaduría del Festival.

En la programación prevista para hoy está la producción española Grande, grande, grande, dirigida por Miguel Rodríguez y Carmen Haro; la estadounidense The sky is clear and blue today, dirigida por Ricky D’Ambrose; y la coproducción turca-alemana Black Sun, dirigida por Arda Çiltepe- Y el domingo: Aquí y allá y Tembladerales de odio.