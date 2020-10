“Busco que mi música acompañe y sume a toda situación”

Siendo muy pequeño empezó a cantar y desde entonces la música lo acompañó siempre. Santiago Saez sabía que quería vivir de esto. Y en 2018 fue a un casting en el que quedó, para Go! Vive a tu manera, la serie original de Netflix. Ahora lanza su carrera como cantante solista.

—¿Cómo vivís la conjunción entre la música y la actuación?

—Muy bien. Desde chico estudié música, pero nunca había actuado. Es decir, había hecho alguna que otra clase de actuación, pero no más de uno o dos meses. Y por suerte se me dio eso de Go! que estuvo buenísimo, aprendí un montón, hice amigos y me sirvió mucho para poder meterme más en este mundo. Yo ya venía componiendo mis canciones, esperando el momento para sacarlas; y cuando terminó me focalicé en la música, pude sacar mi primer tema y tengo varios más en camino. Así que muy contento.

—Hello Hello es tu primer single solista, ¿por qué elegiste esa canción tan particular?

—Con Evlay, el productor, habíamos hecho cinco canciones. Hello Hello me pareció que tenía lo necesario para generar impacto. Es más popera y me gusta eso que logramos con el estribillo en español e inglés. Siento que genera algo diferente, llamativo, y es pegadizo.

—La canción cuenta la historia de una pareja con una relación tóxica, ¿cómo fue la composición?

—Siempre me resultó componer sobre el amor, pero no siempre son situaciones personales, sino cosas que voy aprendiendo, que me van contando mis amigos. En las relaciones tóxicas, por lo que estuve viendo y aprendiendo con la vida, a veces las personas se dan cuenta que no les hace bien eso; pero por otro lado no pueden avanzar con su vida: siguen intentando, volviendo y se siguen chocando contra la pared. Creo que esos también son procesos de aprendizaje para cada persona.

—Marcás que tiene un estilo popero, pero es más bien tranquilo, como con un dejo de balada…

—Sí, me gustan mucho las baladas. Lo que busco con mi música es que no moleste, que la puedas poner en cualquier lado y que nadie te diga che, bajá un poco el volumen, sino que sea música que acompañe y que le sume a la situación.