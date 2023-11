Francisco Novick: “No quería hacer una película sobre la nostalgia”

Francisco Novick fue parte del Work In Progress del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con Una noche en Paladium, que recupera la historia del mítico boliche de los años ochenta, donde todo pasaba. Hablamos con él para que nos cuente el origen de la película.

—Otro año en Mar del Plata, nuevo proyecto. ¿Cómo estás viviendo el regreso?

—Esta es la tercera y por suerte tuve el gusto de tenerlas en competencia, así que para mí es como un orgullo. Más presión porque también hay premios y esta sección tiene que ver con finalizar las pelis. Vengo recién del pitch, un largo trayecto de 12 horas de estar ahí metido, pero estuvo muy bueno. La gente está muy contenta con el proyecto y me gusta. Como que hay algo que se generó de forma espontánea, porque no es que tenemos gran infraestructura, ni prensa. Como que pasó de boca en boca y eso nos abrió muchas puertas. Así que contento.

—¿Cuándo supiste que querías contar esta historia?

—Lo sabía ya desde antes de otros proyectos. Pensaba que en algún momento quería contar la historia y a los 15, más o menos, quería hacer algo con eso porque me enteré. Porque para mí era un secreto, porque mi viejo es un tipo, no tiene nada que ver con el mundo de la noche, o aparentemente nada que ver, y después de una cosa así tuve una necesidad física de querer saber más. Ya que él no me había contado nada, como mi hijo nunca me había contado mucho. Porque él no tiene que ver con este mundo y es algo que él siempre mantuvo un poco guardado. El lugar había sido muy borrado de la memoria cultural de Buenos Aires y el misterio era muy grande. Una bola de imágenes que yo me inventaba, de cómo mi viejo había podido apuntar un boliche tan loco, tan grande y vanguardista. Y cuando inició el ingreso a la ENERC, me preguntó qué película me gustaría hacer y yo le dije una película sobre Paladium, que pueda reconstruir la historia que mi viejo no me contó. Yo creo que eso me hizo entrar, porque uno de los jurados había ido, y le vi los ojos brillosos, como de conexión inmediata con la gente que había ido, pero para mí era un misterio personal familiar. Entonces, un poco la idea de la película es que sea lo mismo, construir la historia nunca antes contada de un lugar muy importante, que a la vez es la historia de mi vínculo con mi padre.

—¿Te ayudó esto de que fueron sumándose voluntades?

—Mucha gente se sumó de forma anónima, pero con muchas estoy hablando hace tiempo. Cientos de personas que en un par de meses me escribieron, me cruzaron por la calle, me mandaron mail, hablé por teléfono. Yo no sabía quién era, o sea, yo tengo que contar una historia porque tiene que aparecer. Yo no quería hacer una película sobre la nostalgia, creo que este boliche en particular no tiene la onda de la gente que lo creó de revisar el pasado.