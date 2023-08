Fuertes críticas de una guionista de Friends al elenco

Sin dudas, con el correr del tiempo Friends sigue considerándose una de las grandes series y sitcoms de todos los tiempos. Hay fans y cultores de la producción por todo el mundo. Pero parece que no todo es, o fue, color de rosa en aquella producción. Porque acaban de conocerse duras críticas y detalles poco agradables de parte de una de sus guionistas y escritoras, Patty Lin. En su libro de memorias, End credits: How I broke up with Hollywood, ella recuerda de manera negativa aquella experiencia. Así, en los adelantos que circularon —dado que aún no está editado en el país—, ella sostiene que los miembros del elenco eran “agresivos” y que trabajar con ellos era “terrible”. Además, en otro momento afirma: “Docenas de buenos chistes iban a la basura porque los intérpretes arruinaban las líneas a propósito”. Y en otro momento, de manera concluyente agrega: “No aprendí mucho, excepto que nunca más quise volver a trabajar en una comedia”.