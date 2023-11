Gabriel Schipani adelanta el 24 Buenos Aires Rojo Sangre

Hasta el 3 de diciembre se desarrollará en el Centro Cultural San Martín (CABA) la edición 24 de Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica. Gabriel Schipani, director de la muestra, habló en exclusiva con Diario Hoy.

—¿Cómo estás viviendo la previa a la edición de este año que es la número 24?

—Por suerte hemos logrado este llegar hasta este número. Esperemos que por muchos años más, pero la verdad que hacer un festival independiente y llegar a la edición 24 en forma ininterrumpida... incluso en el medio de la pandemia logramos hacer el festival en forma online, logrando que no se corte. Así que para nosotros llegar es un logro enorme para todo el equipo que conformamos.

—En el último tiempo se está dando también la posibilidad que ustedes están pre estrenando películas, ¿cómo viven también el apoyo que van teniendo no solo de los fanáticos del género, de la industria, de la gente que hace cine independiente y más?

—Obviamente, el festival, al tener tantos años, está teniendo su prestigio. Es el festival más antiguo de Latinoamérica. Eso nos da la posibilidad para poder hablar con las distribuidoras y tener esa posibilidad de mostrar las próximas películas que se van a estrenar comercialmente en forma exclusiva, en nuestro festival o incluso hacer preestrenos internacionales. Eso también es muy importante. Argentina, desde hace muchos años, el género del terror ha sido un género extremadamente convocante. Todos los jueves se estrenan importantes cantidades de películas de género en Argentina. Y el terror argentino está teniendo bastante proyección internacional. Así que dejamos de ser secundarios para estar cada vez más en el centro de la escena.

—Ahí hablas del suceso, no solo del cine internacional, sino el nacional, de hecho esta semana la taquilla está copada por películas de género, ¿por qué crees que nos sigue atrapando tanto el terror o el horror?

—Creo que es un género que remite a los terrores de la infancia, que remite a lo que la gente en realidad tiene miedo y eso hace que el terror sea muy muy popular. Aparte, no hay que escaparle al hecho de que me imagino que los videojuegos han hecho también su parte. Ya que una enorme cantidad de videojuegos manejan el terror como su género principal y no es casual eso. Porque evidentemente la gente joven va por el lado del terror y por el lado del miedo, y todo eso retroalimenta a que el género sea uno de esos géneros que nunca desaparece.