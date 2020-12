Gastón Angrisani: “Siempre tuve responsabilidad, cautela y amor por este oficio”

En una charla íntima con este multimedio, Gastón Angrisani relató las vicisitudes de sus inicios como actor, músico y conductor. También reflexionó sobre la intensa movida tropical suscitada en la Argentina durante la década de 1990, cuando él junto a otros jóvenes pelilargos y bronceados integraban el grupo tropical Moykanos, cuyos hits son recordados y reversionados en cada reunión familiar.



En pleno éxito de su carrera no podía siquiera circular por la calle como cualquier ciudadano común y corriente. Gastón sintió la necesidad intensa de rever los objetivos profesionales y las expectativas a futuro. Es por ello que decidió dar un paso al costado, tomarse un tiempo y finalmente abandonar el proyecto grupal. Lo expuesto sucedió en excelentes términos, debido a que la banda y él como solista continuaron compartiendo distintos momentos por fuera de los escenarios, mientras prestaban sus servicios para la misma productora.



Con 20 años de trayectoria, el músico trabaja en shows y recitales, se presenta en los programas actuales e integra obras de teatro infantil.

—Incursionaste en Moykanos que fue un éxito absoluto, ¿qué reflexión realizás sobre esa etapa?



—Tengo los mejores recuerdos porque fue una etapa divina. Más aún porque éramos tan jóvenes y vivimos momentos inolvidables. Son incontables ratos que los llevo plasmados en mi corazón.

—¿De qué manera viviste la popularidad inmediata que tuvieron gracias al grupo de música tropical?



—En los comienzos de la formación, la popularidad fue repentina, prácticamente no podíamos caminar por la calle ni tomar un colectivo o cualquier cosa de esas. Fue muy fuerte como también se disfrutó muchísimo. Si bien antes no tenía esa fama tan enorme, hacía televisión. Participé en la realización del programa inolvidable Amigos son los amigos, también me presentaba en shows como solista en bares, recorría provincias, entre otras cosas. Todavía con más responsabilidad y humildad porque en mi familia son todos músicos. Siempre tuve responsabilidad, cautela y amor por este oficio.



—Al finalizar este proyecto grupal, ¿cómo fue la continuación de tu oficio?



—Primero con mucho cariño hacia la gente. Después del éxito del disco que incluyó la canción que rezaba “Por las mujeres, por eso vivo”, el grupo se disolvió y en aquél entonces fundé mi carrera solista que lleva 20 años sobre los escenarios. Allí lancé el disco Renacer que tuvo una reversión del clásico Goza mi cumbia. Vale mencionar que soy el autor de ambas canciones. Después continuaron otros cinco discos y en la actualidad tengo mucho trabajo. Tengo anécdotas, unos músicos enormes que me acompañan y es placentero llevar a cabo recitales, con los protocolos correspondientes, con el cartel de localidades agotadas. Siempre con el apoyo incondicional de mis fanáticos que, lo digo seguido, ya son parte de mi familia.

—En otro momento, lo dejaste todo para lanzarte como solista, ¿por qué?



—Sucedió por una necesidad personal, no hubo ningún problema. De hecho, el grupo continuó y trabajamos bajo la misma productora. Todo fue con mucho cariño.

—¿Cuál es tu mirada sobre la escena actual?



—Creo que transita un momento maravilloso, con mucho futuro porque hay grandes artistas. Se mantienen los clásicos, los que llamamos los artistas de los 90 con vigencia y es la columna de lo que pasa ahora. Nos llevamos muy bien, hay profesionalismo. Mientras la movida tropical se expanda, habrá más trabajo y será más importante. Además, los medios de comunicación nos convocan, difunden y ayudan. Gracias a eso, estamos presentes.



—En cuarentena, ¿pusiste manos a la obra para producir?



—Estuvo muy movido, escribí canciones nuevas que están disponibles en todas las plataformas digitales. Hay una en especial titulada Reina de cumbias que me encanta, es un ritmo muy bueno. Apuesto mucho a ella. Junto a un grupo de artistas hicimos una obra infantil que tiene aristas musicales. Puse la voz en uno de los personajes, también bailé y canté. Hice algunos streamings. Mi presente es muy bueno y repleto de expectativas.

La vigencia de la música tropical

Los más memoriosos asociarán a los años de la década de 1990 al uno a uno, la frivolidad y la música tropical como rasgos distintivos de una época que marcó a fuego la cultura popular.



Dentro de ese contexto surgieron Angrisani y Moykanos, pero también otros conjuntos musicales como Comanche y artistas como Miguel “Conejito” Alejandro, Alcides, Ricky Maravilla y Gladys con su Pollera amarilla, multiplicaban sus presentaciones en fiestas de la clase alta, programas de televisión y shows en vivo. Pero este fenómeno, que de un día para otro capturó la atención de todos, sigue vigente en fiestas y encuentros, en los que al momento de bailar sus hits son siempre elegidos.



Si bien Angrisani continuó su carrera como solista y en la actualidad reparte su tiempo entre presentaciones en programas de éxito y la producción de nuevas canciones, diario Hoy le consultó acerca de la permanencia en el imaginario popular de un suceso que trepó en los rankings de las preferencias de la gente.

—¿Por qué creés que la época noventosa sigue tan vigente?



—Todo fue tan fuerte. Sucedía que había un país entero conmovido por estos grupos, que incluía jóvenes y grandes. Se hizo un trabajo muy bueno desde la imagen, el repertorio y lo musical. Si quisiera volver a grabarlos, me sería tan difícil porque estuvieron los mejores profesionales. Además se expandió por toda Latinoamérica y hoy hay bandas que hacen covers de los clásicos. Si bien surgieron muchos grupos, no creo que se haya superado el boom de la movida tropical de los 90. Esa cumbia es la más fuerte porque se hicieron las cosas bien, nadie copiaba.