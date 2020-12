Juanma Pachón: “FOQ es una serie generacional”

Juanma Pachón dirige Física o Química: el reencuentro, especial que desde ayer puede verse en AtresPlayer Premium. Es la reunión de uno de los éxitos de la televisión española reciente. Para saber más del proyecto, diario Hoy dialogó en exclusiva con él.

—¿Cómo fue el reencuentro con los personajes, en el set, con los actores?

—Yo tengo mucha vinculación emocional y muchos dirán que somos una familia y que nos queremos mucho, y es la realidad. El diferencial es que FOQ es una serie generacional y está más allá del bien y del mal; cuando el público la ve está más arriba del proyecto y la transforma en algo de sus vidas. Cuando terminamos de hacerla, siempre estaba el rumor de la posible vuelta.

—Había un interés…

—Sí, porque la serie generacional arrastra mucho interés, es una realidad. Cuando terminamos FOQ empezaba Twitter . Recuerdo el primer año y era una revolución; y empezamos a ver el comienzo de esa red social, parece que fue ayer y pasaron 10 años. Volver fue porque había interés. Fue un viaje para mí y para los actores también, porque hoy me he encontrado con ellos con otra edad y ha sido increíble cruzarnos y hablar en otro código, como con Javier Calvo que hoy es un monstruo del audiovisual. Ha sido muy divertido el reencuentro y el rodaje súper disfrutable. Yo que soy un romántico de mi profesión, creo que esa energía de disfrute trasciende la pantalla; noto el deseo de la gente y la expectativa que hay sobre el reencuentro. Hace mucha ilusión que la gente quiera verlo y no vamos a defraudarlos.

—Lo interesante también es que el especial puede ser visto por gente que nunca vio FOQ y los impulse a ver la serie entera…

—Durante el confinamiento mucha gente la vio, la que ya la vio lo hizo de nuevo y los que no la conocían, por diferentes motivos, se interesó. Y ahora están deseando ver el reencuentro. Se puede entender por qué estamos aquí viendo el origen.