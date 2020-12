Zona de riesgo: el lado oscuro de la política, la gestión hipócrita y la doble vida en Argentina

Era una época ostentosa en la que la Argentina era liderada por un caudillo nacido en La Rioja, cuyo perfil informal espectacularizó la política, “desacartonándola” y manteniendo una relación estrecha con las figuras de primera línea pertenecientes a la farándula mediática. Además, por aquél entonces el país atravesaba la convertibilidad, la flexibilización laboral, la privatización de grandes empresas y un contacto positivo con Estados Unidos. También ocurrieron crímenes policiales que sentaron precedente en la historia, como fueron el caso María Soledad y el asesinato del oficial Carrasco (que marcó el fin del servicio militar obligatorio).



En relación a los contenidos televisivos, en este recorte cronológico se dio lugar a la proliferación de producciones unitarias que recorrían aspectos ocultos hasta ese momento. Las temáticas de los relatos comenzaron a renovarse y así surgieron historias de calidad que involucraban la corrupción imperante, la marginalidad que generaba la desocupación, la drogadicción, las internas dentro de instituciones carcelarias y el amor entre personas del mismo sexo.



Durante 1992, bajo la pluma de Jorge Maestro y Sergio Vainman, se estrenó la ficción dramática Zona de riesgo, cuyo elenco estelar estaba integrado por Rodolfo Ranni, Gerardo Romano, Esther Goris, Carolina Papaleo, Horacio Peña, Adrián Yospe, Ana María Picchio, Carolina Fal, Lorenzo Quinteros, Inés Estévez, Héctor Malamud, Sandra Ballesteros, Fernán Mirás y Cristina Banegas, entre otros.



La historia transcurre en una empresa dirigida por Roberto, un hombre severo interpretado por Rodolfo Ranni. Mientras que Julián es un violento y ambicioso liberal, que sufre una adicción a la cocaína. El personaje, casado con Esther Goris, es encarnado por Gerardo Romano. Dentro de la organización privada se realizan negocios turbios. Sin embargo, la actividad sufre ciertos frenos en el momento en que Ranni asume la dirección y Romano empieza a sentirse vigilado, temiendo quedar al descubierto. A su vez, la atracción entre ellos comenzará a intensificarse y emprenderán un vínculo sexual que escandalizó a ciertos sectores de una sociedad entonces pacata e hipócrita.

El beso del escándalo

En la primera temporada de Zona de riesgo, el amor nace entre los compañeros de trabajo interpretados por Gerardo Romano y Rodolfo Ranni. En una entrevista gráfica a un medio de tirada nacional el actor fue indagado al respecto y expresó: “Era la primera vez que se trataba seriamente una relación homosexual. No sentimos nada en especial. Salía del canal y los camioneros me decían: Tano, vos no. Cuando nos encontramos con Gerardo nos reímos mucho re­cordando”.

Asimismo este vínculo fue acechado por un tercer galán interpretado por Jorge Schubert. Este triángulo amoroso no terminaría bien en el relato televisivo.

Vale recordar que la ficción fue una novedad para el momento imperante, causando sensaciones adversas en las generaciones que asistían a su emisión.