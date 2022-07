Gaston Marioni: “Creo que si uno cumple sus metas, hay que inventar unas nuevas para seguir adelante”

Durante una entrevista intima con Hoy, Gastón Marioni reflexionó sobre los caminos andandos pero también precisó los detalles de los proyectos que se trae entre manos.

-¿Qué análisis realizás de la escena actual?

-Si pienso el teatro hoy, me es imposible no reflexionar desde una realidad ineluctable que hemos vivido que fué la pandemia: pensar hoy el teatro es pensar un teatro vivo otra vez y eso creo que está a la vista, y hasta siento con mas fuerza que antes ( por supuesto memorizo que ese tiempo no fué benigno: se cerraron salas, los artistas la pasaron muy mal, entre tantas cosas que siempre deberán quedar en la memoria). Asi que pensar la escena actual, es pensar entonces desde una felicidad y sensación de revivir del teatro, de reflorecer otra vez a la vida del teatro presencial, la ceremonia viva del encuentro convivial entre hacedores y público que creo que es lo más maravilloso que el teatro sigue teniendo: el encuentro de personas en un lugar y un tiempo para celebrar el rito del teatro, que también ¿es volver a celebrar la vida, no?

- ¿En qué proyectos estás inmerso?

-Este año pos pandémico me encontró en la primera parte del dirigiendo mi texto "El elogio de la risa", en Montevideo (Uruguay) con un gran actor uruguayo. Esta obra aquí en Argentina tuvo su versión en el Multeatro porteño, con Juan Leyrado como protagonista. La versión uruguaya se estrenó en marzo en Montevideo con mucho éxito, y ahora sigue en gira en el interior uruguayo.Actualmente acabo de reestrenar "La Ilusión del Rubio" una obra de Santiago San Paulo, con la actuación de Martín Slipak; una producción que formó parte del ciclo Nuestro Teatro, del Teatro Nacional Cervantes, y que ahora está haciendo funciones los miércoles a las 20.30 H, en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759). Estoy en la instancia de preproducción de dos proyectos hermosos para el año próximo: por un lado voy a dirigir una coproducción española-argentina que se estrenará en Buenos Aires, en el Teatro 25 de Mayo, a principios del año próximo y los ensayos comenzarán en la última parte de este año; y por otro lado un musical bellísimo de Michael Turnier que contará con las actuaciones de una actriz residente en Bélgica, otro en Alemania, y dos argentinos; y esto está previsto para Enero 2023 en el Teatro Picadero. Y escribiendo un texto para dirigir en Uruguay, la temporada próxima con tres actrices jóvenes muy reconocidas en Montevideo.Y por supuesto un proyecto permanente es la dirección de Teatro Estudio, que continúa con su escuela y con una programación nutridísima durante este año.

- ¿Cuáles son los balances que haces sobre el camino andado?

-Pensar en un balance en lo recorrido hasta acá es sumamente positivo; he tenido el privilegio de construir una sala de teatro independiente que hoy está inserta en el circuito cultural de nuestra región; he trabajado con actores y actrices increíbles y pude escribir y dirigir proyectos que cada uno, en su peculiaridad y en su tiempo me han hecho muy feliz, profesional y laboralmente. Tuve el honor de dirigir nuestro querido Teatro Coliseo Podestá, una tarea que fué altamente demandante, pero profundamente gratitificante y siempre recuerdo ese tránsito por esa sala tan querida por todos los planteses (y no platenses) como un momento muy importante.

-¿De todas las obras que has puesto en escena. ¿Cuál resaltás y por qué?

-Pasa el tiempo y (por suerte) siempre respondo lo mismo; asi que quiere decir que es verídico mi sentir, ja! "Tanguito Mío, un musical bien guapito" es sin dudas el hijo predilecto: esta obra nació en la ciudad de La Plata, en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado se cumplieron 10 años de su estreno, y de allí pasó a ganar los premios nacionales de cultura, a tener su versión porteña con una producción impresionante en el Teatro Maipo cosechando premios y el elogio de la crítica especializada; fué una obra que me expuso a un gran visibilidad y eso fué muy importante para mi carrera, además que es un texto y una obra que llevo muy fuerte en mi memoria y en mi corazón.

-¿Cumpliste tus metas en el arte ¿qué te queda pendiente?

-Yo creo que si uno cumple sus metas, hay que inventar unas nuevas para seguir adelante. Sin dudas Teatro Estudio es una meta cumplida, mi profesionalización como dramaturgo y director también era una meta: yo quería que ésto fuera mi modo estar presente y asi es. Acabo de recibirme, por tercera vez, de Licenciado en Artes, en la UNSAM, y esa tercera carrera que no había podido terminar, la pandemia me habilitó el tiempo para poder hacerlo: otra meta cumplida.