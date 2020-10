Germán Paoloski y Sabrina Garciarena darán el sí

Llevan once años de amor y fruto de esa relación tienen tres hijos: León, Beltrán y Mía. Pero ahora, el conductor del noticiero quiere ir por más y sorprendió al exponer durante el ciclo informativo sus deseos de formalizar con la madre de sus tres hijos.

Desde la producción pusieron manos a la obra y fue Mauro Szeta quien informó que estaba en comunicación la actriz que no se echó atrás y lanzó: “Si me caso, me quiero casar con toda la gente que quiero”. Entonces el conductor le reclamó que había dudas en esa respuesta, y ella lo apuró: “Hace once años que estamos juntos, ¿me estás haciendo una propuesta formal?”.

A lo que él aclaró: “Te tengo que hacer una propuesta como corresponde, pero el año que viene, cuando se libere un poco todo, poder casarnos como corresponde con una fiesta”. Y ella, que estaba acompañada por sus tres hijos, obtuvo al aire la bendición de Beltrán, el niño de tres años, que se mostró entusiasmado con la idea.