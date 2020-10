Laura Novoa, en el ojo de la tormenta

Su ingreso al Cantando fue una verdadera sorpresa y aunque en cada gala pone alma, corazón y vida, usualmente sus performances no deslumbran al jurado. Pese a ello, Laura Novoa avanza a paso firme en el certamen de canto.

Sin embargo, en la gala del lunes la actriz fue noticia por un escándalo. Todo comenzó luego de que ella y su compañero, Pato Arellano, interpretaran la canción de la ficción Poliladron y no pudieran disimular la tensión existente. Inmediatamente se conoció que el motivo eran ciertos desacuerdos a la hora de trabajar, lo que terminó con el partenaire de la actriz llorando en el baño.

En este marco, Laura comentó durante un móvil: “No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”. Además, añadió: “Si es por la elección de canciones, todos tiramos temas. Siempre la coach prefiere que sea un tema que yo tenga en el oído (...) El lucimiento vocal de él es evidente, yo no puedo hacer una canción para que él se luzca porque no me da la garganta”.