Gloria Fichera: “El éxito es pasajero”

La ficción adolescente Clave de sol llegó a la pantalla chica en febrero de 1987 y perduró en el aire hasta inicios de 1991. El relato se centraba en un grupo de amigos residentes en La Lucila, Buenos Aires que experimentaban amores, peleas, valores y las experiencias propias de la adolescencia.

Entre las estrellas que dieron sus primeros pasos en la televisión estuvieron Leonardo Sbaraglia, Julián Weich y Cecilia Dopazo.



Durante una entrevista con este multimedio, Gloria Fichera recordó el éxito juvenil que la llevó al éxito, detalló su paso por la serie Menudo y reveló cómo continuó su vida en la adultez.

—¿Qué recuerdos tenés de tu paso por la serie?



—Estoy súper agradecida porque hasta el día de hoy continúa vigente. Ahora estoy morocha y con el pelo lacio, en aquel entonces tenía rulos y era rubia. Interpretaba a Giselle, una chica que también era la novia de Leonardo Sbaraglia. Éramos una de las parejas protagónicas. Fue un éxito increíble. No existían las redes sociales, entonces mediamos este boom a través de las cartas que nos enviaban los fanáticos al canal. Las retirábamos de una caja que tenía el nombre de cada uno, eran demostraciones de amor, siempre fui agradecida ante ello. Grabábamos de lunes a viernes, de 7 a 00 horas, a veces hasta dos capítulos por jornada. Vivía más en Canal 13 que en mi propia casa.

—¿De qué manera continuó tu vida tras el fin del ciclo?



—Al alcanzar la fama, pensé que se iba a mantener y que no iba a frenar el trabajo. Si bien empecé a los 7 años, nunca había estado en un éxito. En la actualidad, me reconocen y recibo halagos. Luego continué en otros roles en la TV y el teatro. Creo que las cosas se dan, cuando tienen que ser y mi vida siguió, estudié psicología y siempre tuve los pies sobre la tierra. Nunca me creí nada y no cambié la personalidad. Una de mis características es ser auténtica, no estoy en pose. Les recomiendo a los que recién empiezan que no se la crean porque como estás arriba, mañana estás abajo. Es cíclico.

—¿En qué momento te sentiste “famosa”?



—Lo viví de una manera tranquila, divertida. Lo que me asustaba un poco eran las admiradoras de mis partenaires que una vez me quisieron cortar el pelo porque tenía escenas de besos con Leo Sbaraglia. No diferenciaban la ficción de la realidad pero también me dieron mucho amor, reproducían los looks, usaban la misma ropa, se vestían como nosotros. Estoy agradecida porque nos dieron un espacio. El éxito que tuvo Clave de sol no lo generó ningún otro programa. La juventud se identificaba con nuestros personajes, te amaban y odiaban. Interpreté un personaje bueno, tenía una familia adoptiva, Claudia Lapacó era mi madre en la ficción y espero que se recupere pronto. Me emociono porque fue una época maravillosa.

Más allá de lo artístico, su otra faceta

Fichera se abocó a la psicología, en este marco explicó: “Sentía que tenía que hacer algo más porque el éxito es pasajero, no es permanente como alguna vez creí. Hoy estás arriba pero mañana no sabés. En un momento de parate laboral donde hacía personajes pequeños sin un contrato estable, sentí inseguridad hacia futuro. Si bien pude comprarme mi casa y un auto, estaba sin empleo fijo. Siempre aconsejo a los artistas que estudien, que tengan una herramienta más. Gracias a Dios tengo dos profesiones, la actuación y la psicología”.

Su mirada sobre la televisión en la actualidad

Consultada sobre su percepción de la televisión actual, la artista expresó: “Hace tiempo que no hay mucha ficción sino realities, programas de chimentos y noticieros”. Y destacó: “A la televisión le falta contenido. Antes había y hoy no lo encuentro, salvo en los canales de cable donde hay documentales y cosas interesantes. (...) La TV actual no me aporta nada y no la elijo. Quiero que vuelva la ficción y abran los teatros”.



“Estoy conduciendo un programa de radio e iniciaré otro sobre turismo en enero junto a Hernán Cabanas y bajo la producción de Julio Benavidez. Vamos a mostrar regiones, culturas, comidas y costumbres. Es el inicio de algo que mostrará cosas diferentes”, concluyó.