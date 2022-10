Gonzalo García Pelayo, un director muy particular

A partir del 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires (CABA) ofrecerá el ciclo “Gonzalo García Pelayo: cine insurrecto”. Es una retrospectiva que repasa las diferentes etapas de la filmografía de este mítico productor musical y cineasta español. Diario Hoy habló con García Pelayo para saber más sobre su trabajo durante su reciente visita a Argentina, invitado por Bafici, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.

“Hace 20 años que no venía, pero sí había venido nueve veces, sumado a que el año pasado fui jurado, pero online. Este es un reencuentro muy feliz, porque además he tenido la oportunidad de que mis películas ya se hayan visto en el Bafici, y de alguna manera, porque no participé de muchos festivales, es de mucho arraigo. Ahora presento dos películas de las últimas diez que estoy rodando y el contacto con la gente luego de la proyección es algo que me gusta mucho, y en este caso tampoco muchos la vieron”, contó García Pelayo.

“Me defino fundamentalmente como cineasta; si tengo que elegir una, como dice la canción si me das a elegir, digo cineasta. Me inspira mucho viajar, de hecho tengo un proyecto para que se ruede aquí; hice dos en India, otro en Portugal, porque cada vez que voy a un sitio pienso: ¿Cómo es que aquí no se ha rodado algo? Y eso siempre es lo que me inspira con un eje hombre y mujer y el amor como centro. También la música, porque uno siempre busca una canción que refleje la relación”, concluyó.