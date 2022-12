Gran Hermano tiene dos nuevos integrantes

Mientras todos los hermanitos estaban a la espera de un posible repechaje que permita volver a ingresar a algunos de los ya expulsados (son varios y cada uno de ellos está seguro de que va a reingresar a la casa más famosa del país), Gran Hermano sorprendió a propios y a extraños. Es que ingresaron dos nuevos integrantes a la casa. Sin decir agua va, hay dos nuevos competidores, a menos de dos meses del inicio del ciclo y prontísimos a una nueva gala de eliminación.

Santiago Del Moro había deslizado en alguna ocasión la oportunidad de que esto ocurriera pero nunca se había confirmado ni mucho menos hablado de fechas. Hasta que, apertura de un sobre dorado mediante, se anunció apenas horas antes de que ocurriera. De todos modos el conductor también anunció que el reingreso de algunos de los eliminados es algo que tarde o temprano sucederá. Agustín, el último eliminado hasta el momento, aseguró en entrevistas que será él quien vuelva a entrar a la casa, que todo forma parte de su estrategia. La trama, las estrategias y las tácticas se van volviendo cada vez más interesantes.

Se trata, por un lado de Camila Lattanzio. La oriunda de Ituzaingó tiene 21 años y se descubre polifacética, según la presentación: es estudiante de piano en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, pero le encanta cantar cumbia. Además es vendedora de autos y tiene una hermana melliza. Al ingresar a la casa lució su rubia cabellera platinada vistiendo de manera sensual: botas, minifalda, mucho brillo y gracia. Al momento de la presentación frente a cámara no tuvo pruritos y, entre otras cosas, dijo que llegaba para revolucionar la casa. Contó que tiene “una obsesión con la limpieza”, que se baña entre tres y cuatro veces por día, que su hermana gemela juega como arquera en la primera división de fútbol femenino y que su mascota es un chancho llamado Thor.

Lo que se dice: hay tela para cortar. Ya dentro de la casa fueron Romina y Alfa quienes la recibieron. Alfa, fiel a su costumbre, le dijo: “Te estábamos esperando, las chicas están felices”.

El otro nuevo integrante de la casa es Ariel Ansaldo. En el video de presentación expresó: “Era muy fachero, pero pasaron cosas, pasaron las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”. El oriundo de Berazategui tiene 45 años, es licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, marketing y llegó a coordinar viajes de egresados. “De todo hice, ¿qué más querés?”, expresó. Hasta antes de ingresar a la casa, abrió una parrilla. “Los voy a volver locos, los voy a manipular”, concluyó en su presentación. Ya dentro de la casa, empezó a hacerse notar. Por ejemplo Coti, la última en saludarlo, ni bien lo vio bromeó: “Llegó tu competencia, Alfa”, haciendo alusión a que el nuevo integrante habla tanto como él. Y Alfa, por su lado, ofició de anfitrión y acompañó a Ariel mientras recorría los ambientes sin nada de timidez. Cuando el nuevo integrante abrió la heladera Alfa le dijo, a modo de chiste: “Esta semana no podés tocar nada”.

Por ahora, todo es muy reciente. Pero no caben dudas de que ambos ingresos modificarán el desarrollo, las estrategias y, quién dice, hasta los bandos y la “onda” de la casa. Todo está por verse, más aún con el inminente repechaje que se aproxima. Cualquier cosa puede suceder. El público, contento y expectante.