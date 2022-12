Pedro Alfonso: “Siempre quiero volver a la televisión porque me encanta”

Pedro Alfonso se prepara para una nueva temporada teatral con la comedia Un plan perfecto, que subirá a escena a fin de mes y en la que, además, volverá a trabajar nuevamente con su mujer: la modelo, conductora y actriz Paula Chaves, quien regresa al teatro luego de cuatro años. Con producción de Dabope (Chato Prada, Ezequiel Corbo, Fede Hoppe), Alfonso estará acompañado por otras estrellas como Romina Gaetani, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina

Agazzani. A punto de comenzar la temporada en el majestuoso Teatro del Lago de Carlos Paz, este multimedio habló con Alfonso en un evento organizado por Aadet para presentar a todos los elencos.

Pedro Alfonso nació en José Mármol, en la provincia de Buenos Aires, y si bien siempre soñó con jugar al fútbol profesionalmente, su rol detrás de cámaras lo llevó, de un día al otro, a tener un gran nivel de exposición. En 2012 pisó por primera vez la pista de Showmatch y desde ese momento conquistó, para siempre, al público. Ese mismo año llevó por primera vez a Carlos Paz una obra, Despedida de solteros, junto a su mujer, y gracias al éxito nunca más paró de presentar cada verano una obra en Córdoba.

—¿Cómo te estás preparando para una nueva temporada? ¿Qué número ya?

—Bien, es la temporada número 11, estamos con muchas ganas, y el año pasado no había podido venir a este evento que está tan bien organizado, así que contento y con mucha adrenalina, expectativa y, también, un poquito de ansiedad.

—En esta temporada vuelve Paula a trabajar con vos, ¿como están organizándose con todo? ¿Qué están viviendo en esta vuelta?

—La organización arrancó primero con los ensayos, la pasamos muy bien. Ahora justo ella está de viaje, se fue unos días a Brasil, y después la logística que vamos a tener que tener es todos los días hablar un poco de, sobre todo, organizarnos los primeros días con los chicos, con la casa y todo. Carlos Paz es un lugar que conocemos mucho, la rutina, pero bueno, son tres nenes, así que nos iremos organizando, y dormir menos.

—Eso siempre…

—Eso siempre.

—¿Qué encontraste en Carlos Paz como plaza teatral?

—Carlos Paz tiene dos cosas que tienen que ver con la noche y el día. En el día encontramos un lugar para movernos, alquilamos, claro, una linda casa y con pileta, pero después estar en el centro del país ayuda para ir a lugares, a parques, hay muchas cosas por hacer, que ni conocemos todavía la mitad, y a los chicos les encanta, y a nosotros también. Después en la noche, el teatro, es una linda rutina, es todos los años volver, sentir el cariño de la gente, es muy emocionante.

—Empezaste tras las cámaras, de a poco copaste todo, ahora este fenómeno en teatro. ¿Imaginabas alguna vez este presente?

—Yo creo que inconscientemente sí y lo que me dicen mis mejores amigos es que ellos no se sorprendieron, me sorprendí más yo que ellos, para ellos era obvio que iba a pasar. Uno de mis mejores amigos me dijo: Vos eras famoso antes de ser famoso, a mí siempre me gustó el humor, hacer videos, sketches, esas cosas, lo que no me animaba era ir a castings, pero después salió todo por otro lado que no tenía que ver con un hecho artístico.

—Pero salió…

—Sí.

—¿Qué van a ver en la temporada aquellos que se acerquen a la obra?

—Trato de pensar siempre en la gente que nos vino a ver los diez años anteriores, y si bien el concepto que tenemos de humor es muy nuestro, es muy único, no digo que sea mejor o peor, sino muy “nuestro”, para mí el objetivo es eso, sorprender a esa gente que ya nos vio y que no digan: Uh, otra vez lo mismo. En lo personal, como productor, con eso que tengo de minuto a minuto, siento que la comedia no para, siempre pasan cosas, hay sorpresas, enredo, mucho movimiento, siempre lo logramos y con ésta también.

—¿Cuándo volverás a la TV?

—Siempre tengo ganas, porque me encanta, y este año hice ¿Quién es la máscara?, que no le fue tan bien, pero bueno. Además estaba adentro de un muñeco, no se me veía, fue raro, pero divertido. Este año hice una gira, que termina de sacar mucho tiempo y, cuando estaba en casa, que a veces era de lunes a miércoles, quería estar tranquilo, con los chicos, llevarlos al colegio, y terminó la gira y ahora de vuelta Carlos Paz, todo pasa muy rápido. El otro día hice radio, que me invitaron de un programa, y me encantó, también me gustaría. Pero no es que no quiera volver a la tele, yo soy de la tele y me encantaría.