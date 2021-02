Greg Kinnear revela detalles sobre The stand

Greg Kinnear es uno de los protagonistas de la superproducción The stand, que puede verse en Starzplay y que adapta La danza de la muerte, de Stephen King. Diario Hoy dialogó en exclusiva con el actor para conocer detalles de la propuesta.

—¿Tenés algún libro favorito de King? ¿Viviste alguna vez alguna experiencia sobrenatural?



—El único que leí fue The stand, creo que fue por lo largo del libro. También El resplandor. Novelas sobrenaturales no es algo que me guste y no tengo experiencias de ese tipo, pero sí un amigo que tiene una casa en California y está encantada, de manera terrorífica, encima él no es alguien que se asusta fácilmente.

—¿En qué te parecés a Glen y en qué te diferenciás?



—Me gusta mucho él, sería su amigo, muchas veces no entiendo qué dice (risas), pero me gusta esa cualidad. Soy una persona que le gusta mucho la filosofía, a veces soy algo cínico, trato de no serlo mucho. Glen es alguien que no cree en los demás ni en nada, pero cuando comienzan a suceder situaciones sobrenaturales alrededor ahí estuvo el desafío para interpretarlo.

—Hablabas del cinismo y la serie un poco muestra esto…



—Sí, y uno se sorprende del comportamiento de los demás y propios, y creo que Stephen King reflexiona sobre eso. La condición humana en un evento apocalíptico, y creo que eso es por la fascinación que tenemos por el bien y el mal, la moralidad, la inmoralidad, todo se pone en juego en el libro y creo que esto lo hemos visto todos en los últimos nueve meses.

—¿Fue demandante el personaje? ¿Cómo te preparaste?



—Creo que se podría haber contado durante años, 20 años. Es un libro muy largo. Al principio sabía que Warner iba a hacer una película y pensé cómo podrían hacerlo. Claro, podés hacerlo a nivel macro, pero perdés todos los detalles, por eso creo que King está contento con esto. El personaje fue demandante en cuanto a la dualidad de las personas, y siempre estoy interesado en eso.