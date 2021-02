“Me gusta apostar a la producción”

El inicio de su carrera, Guillermo Marín se desempeñaba como representante de deportistas de primera línea, tanto en Argentina como en el exterior.



Con una clara visión del negocio, el empresario comenzó a financiar ciertos espectáculos hasta abocarse del todo al universo artístico. Así fue como fundó su productora y llevó a cabo numerosas obras de teatro en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y otras pequeñas plazas turísticas.



Sin embargo, la pandemia, que llegó para quedarse, hizo que debiera rever sus objetivos profesionales. Así, ni lerdo ni perezoso, puso manos a la obra para crear una plataforma digital para emitir shows destinados a los interesados alrededor de todo el globo terráqueo. Ahora va por más y está pensando en agregar otros géneros para ampliar su oferta.



Por otra parte, el galán estuvo casado en dos oportunidades. Es un padre presente y abocado a sus hijos.



De forma reciente, se distanció de la mamá de su niña llamada Ámbar, la bailarina y vedette Valeria Archimó. Si bien hubo asperezas como en toda pareja, hoy tienen una relación cordial e intentan llevarse lo mejor posible, dado que tienen un compromiso de por vida.



Además se ha convertido en uno de los solteros más codiciados en el universo de la farándula vernácula.



Gracias a su fuerte tenacidad e inversión en la escena nacional, el empresario continúa vigente y, en diálogo con este medio, se expresó sobre los proyectos y expectativas a futuro.

—Hace poco presentaste tu plataforma digital, ¿cuáles fueron los resultados de una apuesta tan innovadora?



—Fueron muy buenos porque, si bien es un proyecto que surgió debido a la pandemia, hemos logrado llegar a Estados Unidos, tenemos convenios con diferentes país y es por ello que los artistas pueden llegar hasta ahí también. Nuestra idea es llegar a ser una plataforma que tenga un nivel mundial. Es más, nunca se cayó el sistema, tiene HD, 4k, y es una verdadero soporte. No nos colgamos de ningún sitio, podemos transmitir a toda hora, los siete días de la semana.



—Hace casi un año, la pandemia llegaba para quedarse, y todas las actividades destinadas al espectáculo debieron culminar antes de tiempo. Ahora, en plena temporada, ¿qué análisis hacés al respecto?



—No es bueno porque precisamente, por la pandemia imperante, estamos limitados con eventos presenciales. Soy productor de algunos espectáculos y estamos limitados en la cantidad del público, cuestión que es normal y coherente por el tema de los contagios. Por mi parte, sé que en Mar del Plata el teatro no anduvo muy bien, mientras que en Córdoba estuvo un poco mejor. A nivel macro no creo que se pueda hacer un análisis muy bueno debido a cómo está la gente y el estado en general.

—En el presente, los productores han cambiado su rumbo, ¿en qué propuestas estás inmerso? ¿O en qué otras ocupaciones tenés pensado trabajar?



—Quiero crear una plataforma que esté dedicada a los vivos y funcione a nivel mundial. Eso me va a llevar varios años. Por otro lado, estoy trabajando más en áreas deportivas y prontamente habrá grandes novedades de las cosas que haré. Me gusta apostar a la producción. No solamente serán eventos, sino que habrá lugar para el streaming. Estoy con la búsqueda de talentos para que muestren sus magias en mis soportes, lleven a cabo shows; gente que no tuvo nunca la posibilidad de trabajar. Además, cuando se abra un poco más, tengo el deseo de traer bandas y deportistas.

—Siendo un productor de varias aristas, ¿tenés alguna mirada sobre la escena nacional?



—Lamentablemente debo decir que no, porque a quien le tocó gobernar ahora esta pandemia no lo dejó. Lo hacen lo mejor posible, siempre apoyo al gobierno que esté y realmente les tocó convivir con algo a lo que nadie está preparado. A nivel mundial nadie lo pudo manejar. No puedo hacer un análisis de la política nacional por todo ello, pero ojalá sea lo mejor: si hay que achicarse, se hace, y si hay que agrandarse, lo mismo. Es la mejor forma de apoyarse.

—Durante el arduo trayecto, ¿qué debilidades y fortalezas encontraste o pudiste apropiarte?



—En relación a la primera, estamos debilitados en la producción, se complica realizar grandes cosas por un tema de inversión, ya que no lo recuperás. Esto sucede a nivel mundial. Por otro lado, como fortaleza, puedo decir que la producción le pone el pecho a todo; somos algunos los que seguimos empujando para darles trabajo a todos y cuando esto sea grande, volveremos a la normalidad.

Siempre es bueno innovar para mantenerse en la escala lo más arriba posible. No me refiero a lo económico, sino también en lo laboral. Creo que sería innovador si puedo cumplir con el objetivo de lanzar una plataforma a nivel mundial.