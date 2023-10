Griselda Sánchez: “La idea es actuar sin prejuicios con el personaje”

En Lennons, de José Cicala, Griselda Sánchez interpreta un doble rol, el de una chola que será parte del equipo que acompañe al protagonista y el de una onírica Yoko Ono. Con ella hablamos para saber más detalles de su trabajo.

―¿Cómo es estar en esta locura que propone José en esta película y en sus películas?

―Siempre es una realidad corrida. Y la idea es actuar sin prejuicios con el personaje, cero. ¿Y cómo los escribimos nosotros? Nosotros no escribimos buenos y malos. Nosotros escribimos gente, gente que se equivoca, gente que hace las cosas un poco mejor, y se lo proponemos así a los actores también, y sí que a veces es corridísimo así en la actuación. Y por ejemplo, me pasaba con Luciano Cáceres que decía “yo confío, nunca hice algo así, pero yo confío, José, me estoy dejando en tus manos”. Pero decíamos más, más, más, y hacía unas caras así. Y bueno, finalmente le gustó a Luciano; también tenemos ideas de seguir trabajando con él, es un gran compañero de trabajo. Y con José siempre parece que vamos a hacer una película chiquita, esta vez decimos algo contenido, y él empieza a crecer, y después empieza a volar, y empieza a hacer trompos, trompos, giros, y es lo que nos gusta igual, ¿eh? Al final del día nos damos cuenta de que estamos haciendo lo que nos hace felices. Lennons ha sido el elenco más grande que tuvimos, y nos pasó con actores muy jóvenes y exitosos, por ejemplo Maite Lanata, que me llamó y me dijo “escribime algo para mí, quiero salir de mi casa” y le dije más vale.

―Lennons fue la primera película que se rodó pospandemia, ¿verdad?

―Fue la primera. Verte con cada persona era muy emocionante también. De no ver a nadie a estar ahí y compartir, actuar, después de un hisopado y alcohol en gel poder tocarse era sanador, y poder compartir con gente. A mí me pudo venir a visitar toda mi familia también, y me vinieron a ayudar, como siempre, y la verdad es que fue de todo el mundo. Otros actores que han hecho papeles más pequeños, o por lo que sé, siempre me dicen “qué lindo rodaste”, “cómo me divertí”, “qué lindo”. Creo que eso debe quedar expresado en la película porque hay mucho amor. Yo digo, la película está hecha con mucho amor.

―¿Cómo te sentís con que finalmente se vea después de tanto tiempo?

―Y... siento como que recién puedo hacer la bocanada de aire, como que recién puedo terminar de respirar. Para nosotros es como tener un bebé. Le digo así a veces. Yo no puedo tener un punto de vista así, fuera de mi maternidad con la película, para mí son bebés, ya amo a todos los actores, me encantan todas las personas que nos ayudaron a crear este pequeño bebé y mostrar el cielo a la gente y esperar que lo amen.