Gustavo “Tano” Caccavo: “Este presente me entusiasma mucho”

Compositor, músico, cantante e integrante de diversos proyectos artísticos junto a sus amigos de la mesa chica, Gustavo Caccavo brindó una entrevista a este multimedio para recorrer sus obras. Entre ellas están Las doce mínimas, las canciones de Villelisa, la actualidad en Las Tardes y todo lo otro en su recorrido solista. Además, brindó los detalles de la presentación que dará hoy a las 21 en Casa sin Dueño.

—¿Qué destacás de la obra Las doce mínimas? ¿Cuál es su génesis?

—Respecto de Las doce mínimas, fue un trabajo de la pandemia, de aislamiento y naturaleza. Es decir, fue llevar al extremo aquello de que la primera idea siempre es la mejor, no repetí ni estrofas ni estribillos, como un extracto de canciones una reducción a lo mínimo y el chiste de anteponerse a las máximas como forma literaria ya que, en este caso, no tengo intención de decir nada importante y la verdad es que no quería que le sirva a nadie más que a mí.

—¿Y de Villelisa, el reencuentro y las peripecias actuales?

—Una sola vez volvimos, la verdad, si es que nos fuimos, porque siempre funcionamos así. Sucede que no volvió a darse un encuentro musical aunque, ahora, para este viernes volvemos a tocar a dos guitarras con Ale “Racu” Pérez y nos pasamos 14 temas de Villelisa, salieron versiones increíbles. Los temas no se manchan.

—¿Qué detalles podés contarnos sobre las aristas de tu carrera solista?

—Es raro porque siempre estoy solo aunque comparta con músicos. Ahora toda esa veta está en Las Tardes, que es un trío nuevo de canciones que armamos junto a Sebastián Porro y Richard Baldoni. También armo tocadas en donde combino Las doce mínimas, los temas de Villelisa, otros de Las Tardes y los que no son de aquí ni son de allá.

—Estás en movimiento, incluís proyectos con amigos, ¿cuáles obras salen de estos encuentros?

—Bueno, los amigos me hacen lo que soy. Tengo la suerte que mis amigos son todos y cada uno mejor que yo. Ahora con el proyecto Las Tardes estamos en un proceso de composición colectivo en la nueva etapa de la banda. Por otra parte, Warnes es un proyecto más relacionado a las máquinas y esa aleatoriedad que entregan todo el tiempo. Por mi parte, disfruto y me entrego a esos momentos siempre que se presentan, es ­hermoso tanto el proceso como los resultados, son una suerte de milagros totales.

—Hoy te presentás en un evento íntimo, ¿cómo te preparás para la ocasión? ¿Cómo se da la elección del repertorio?

—En esta oportunidad, la fecha de hoy es una cena muy piola ­organizada en Casa sin Dueño, por Mariano Assef en una casona de City Bell. Para este momento estaré ­presente con Racu Pérez a dos ­guitarras para tocar unas canciones. Quiero tocar algunos covers con Simona, mi hija, pero eso aún está en veremos.

—¿Qué opinión te merece la escena independiente actual?

—Sinceramente, a mí se me escapa el concepto de arte o artista. Esa es la verdad. Quiero decir que mis canciones son como una especie de álbum de fotos personal, hago canciones porque no sé hacer otra cosa para sacar de mí las cosas que vivo y pienso ende mientras.

—¿Cuáles son las sensaciones que te amerita el presente?

—Este presente me entusias­ma mu­cho. Quiero aprovechar cada momen­to porque hay muchas cosas que están sucediendo, diferentes generaciones encontradas y conviviendo en proyectos comunes, ¿qué más se puede pedir?