Herrero y el cine, un amor que no se termina

No es la primera vez que la cantante Liliana Herrero se acerca al mundo cinematográfico, de hecho ha participado de producciones en las que, mayoritariamente, interpretó melodías.

En Vicenta, Darío Doria la convocó para narrar el derrotero de una mujer, pero también para que, con su voz, se transforme en la guía de un relato necesario y doloroso.

—¿Cuál fue tu sensación al ver, tras grabar la voz, Vicenta terminada?

—Me emociona mucho, me parece que ese in crescendo que está en la película, emparentado con la capacidad de Vicenta de vislumbrar o tomar conciencia sobre los aparatos opresivos a los que estaba sometida es conmovedor, y más con un final justo.

—Y es algo diferente que hacés en cine…

—Cuando la vi terminada me sorprendió, no por buena o por mala, porque era totalmente acorde a lo que el director quería relatar y contar, y me dio mucha alegría, porque en otros films en los que participé, los de Pino Solanas, Kamchatka, de Marcelo Piñeyro, Vidas privadas, de Fito Páez, XXY de Lucía Puenzo, en todas hice algo que sé hacer, cantar, aunque me someto también a las indicaciones, porque cuando es algo que no planifico o armo, no es algo mío, pero acá era distinto y con tantos planos.