Hugo Varela: “El humor se completa con la risa de la gente”

Artista versátil si los hay, Hugo Varela juega entre el humor, la actuación y la música. En cada espectáculo, el artista demuestra su talento con el gran dominio del público acompañándose por delirantes instrumentos creados por él y composiciones que atraviesan los distintos estilos como el folclore, el tango y la música popular argentina. El próximo domingo 22 a las 22, el gran humorista argentino se estará presentando con Hugo Varela show, un espectáculo hilarante con el que hará reír a los presentes del otro lado de la pantalla.

—¿Cómo estuviste pasando la cuarentena?

—Bastante ordenado dentro de todo. Yo digo que en el recorrido de la cuarentena uno va atravesando fases propias que tiene que ver con lo anímico, con las tareas y comportamientos. La primera etapa era la de la curiosidad, después vino la fase gastronómica donde uno compra comida y le da por el arte culinario, y con los tutoriales se vuelve un chef ridículo donde se da cuenta todo lo que no sabe, así que entre éxitos y rotundo fracasos. En algún momento esa etapa se pasa y si bien te las vas arreglando en la cocina, ya no es el eje de tu vida. Después viene la etapa de pensar: ‘¿y si esto se queda para siempre?’ y entonces empieza una cuestión de un planteo filosófico, con ciertos tintes depresivos: ‘¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vacuna?’. Después pasás a la etapa de que hay que producir, entonces el ambiente artístico empieza a generar contenido.

—¿Qué contenido generaste?

—Escribí algunas canciones para las redes, como un regalo. Hice un tango, El virus cabrón, La chacarera del barbijo, y había armado el bolero Asintomática. Después de eso hice un streaming, cosa que resultó bastante complicada porque se cortaba, e hice varios Zooms. Pero era una etapa como que había que hacer y generar a toda máquina, entonces me ponía y diseñaba instrumentos. Y ahora estoy en una etapa un poco más tranquila, llegué como a una especie de meseta, donde grabo, escribo, y hago lo que tengo que hacer.

—Y en este contexto surgió Hugo Varela show…

—Sí, fue armado en cuarentena. Hubo una elección de temas que yo sé que a la gente le van a gustar y a divertir, y aparte aparecen instrumentos raros, nuevos. Es como una muestra de cosas que ya tenía hechas y que sé que a la gente le gustan, de cosas nuevas y propuestas para que participen del otro lado. Es un show de casi una hora, en vivo y con efectos de sonido, como si hubiera gente, porque la ausencia sonora da una sensación de vacío muy grande.

—Y porque también el humor se nutre mucho de la experiencia del vivo…

—Es un diálogo, el humor se completa con la risa de la gente. En mi caso, yo hago participar al público porque para mí es más importante casi hacerlos participar que hacerlos reír. En este streaming van a tener que hacer coros, palmas, de todo… Pero por supuesto que voy a extrañar a la gente.

—¿Sos de los que piensan que esto es un reemplazo para pasar el momento, pero que apenas se pueda vas a volver al teatro?

—Sí, para algunos pasar el momento, para otro un recurso medio urgente para zafar, pero sí, nada es reemplazable a la presencia del público.

—Sos un artista multifacético. Tenés casi cuatro décadas arriba del escenario y siempre te reinventás, por esta razón jamás pasás de moda y siempre estás vigente. En relación a esto, ¿cuál considerás que es el secreto para estar siempre activo?

—No sentarse a dormir. Está la frase de colgar los botines o los guantes, hay gente que tiene un éxito y se queda con eso que encontró y ya está. Es cierto que hay una cosa contradictoria y complicada que es que el público cuando te conoció haciendo algo, después quiere que lo sigas haciendo, es casi una exigencia. Recuerdo que, sobre todo en los primeros espectáculos que hice, de un show a otro hacía todo diferente, y me di cuenta que la gente se iba un poco enojada. “Y pero no cantaste esto”, “No hiciste lo otro”, “Te fuimos a ver para escuchar tal cosa y no estuvo”. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer un porcentaje de propuestas y juegos nuevos, pero también una selección de temas que yo sé que la gente los necesita, les gustan o quiere que estén. Me costó aprenderlo, pero me quedó claro (risas).