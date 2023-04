Iair Michel Attías, tras el legado de su abuelo

El editor y realizador de cine Iair Michel Attías presentará en la sección Artes y Oficios de la edición 24 de BAFICI su ópera prima Catálogo para una familia, en la que va tras los pasos de su abuelo, el escultor Jorge Michel. “Me llevó mucho tiempo decidir hacer algo sobre esta historia, desde contactar a amigos y a familia política de mi abuelo, que era gente que no me conocía, hasta tocar las puertas de museos para ver si existía más obra que la que se conocía en el MALBA. Pero una vez que di el primer paso, ya no hubo vuelta atrás. Lo más difícil fue interpretar cuál debía ser mi rol en esta historia y en la película. Cuánto contar de ese pasado familiar errático, y cuánto de la búsqueda hoy, acá en el presente, 30 años más tarde. Y fueron de gran ayuda la editora, Verónica De Cata, y también Alejandra Almirón, que fue consultora de montaje y nos acompañó hasta que encontramos una estructura para el relato”, cuenta a Hoy Iair sobre el proyecto que tendrá su estreno el 21 de abril a las 18.20 en la sala 2 de El Cultural San Martín (CABA).