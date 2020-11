“Incursioné en la producción por amor y agradecimiento al arte”

Curiosa e inquieta, Sol María Pérez siempre estuvo atraída por el arte en todas sus formas, por lo que se hizo productora general de Sun Productora, lo que le permitió fortalecer los lazos familiares con su hermano.

Sol María Pérez, valiente y sin mirar para atrás, apuesta fuerte a la im­pronta nacional: creó dos éxitos radiofónicos como lo son Distancia social y En tiempo real. Este último será llevado a la televisión.

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la productora abrió el corazón para revelar su experiencia de vida y la reinvención laboral en estos tiempos inusuales. Además, detalló su parecer ante las apuestas en la temporada estival, confirmó la incursión en el streaming y sus proyectos para proteger el medio ambiente.

—¿De qué manera te iniciaste en la producción?

—Incursioné por el amor y agradecimiento al arte. De pequeña hice danzas en el Teatro Colón, esta magia me abrió un canal de comunicación con Jorgito, mi hermano, entonces su discapacidad no fue un impedimento para disfrutar de su mágica evolución. Luego, junto a Alejandro Cupito en Las grutas, Río Negro apostamos a un sueño llamado Sun Productora. Además soy sponsor oficial de la familia Tomasello en su equipo actual del TC Mouras. Además forman parte de Distancia social, el programa que llevamos a cabo en AM 550 por Radio Colonia. También trabajo en una programación nueva para la radio y obras de teatro. Tengo pendiente la hidroponía para lugares del país porque tenemos un suelo maravilloso para cultivar. Además estoy terminando mi propia plataforma Sun para streaming.

—¿Cómo vivís el éxito de Distancia social en el éter?

—El programa cuenta la historia de la pandemia en la Argentina. Es versátil porque lo hace una mesa de amigos que, respetando el protocolo, encontraron una forma de divertirse. Además, En tiempo real no sólo estará en la radio sino que lo llevaré a la TV. Necesitamos volver a las ficciones nacionales, ese será el próximo paso.

—¿Qué valores priorizás en tus trabajo y siendo responsable de tantos equipos?

—La transparencia, sinceridad y franqueza son valores que el público desea para trabajar, es decir la verdad como herramienta para ganarse la confianza y credibilidad frente al entorno. Cuando hablamos de valores respecto a mi equipo de trabajo están conformados por la libertad, resiliencia, lealtad, y solidaridad. Siento que cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran. Cada persona tiene un camino distinto, todo cambia cuando tomamos conciencia de que somos seres únicos e irrepetibles porque no existe nadie igual a otro en todo el universo. Tus talentos y virtudes son tu mejor marca personal, te definen en esencia como una persona con una infinita capacidad de superación.