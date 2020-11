Un misterio que sigue sin resolverse, ahora en serie

Desde hoy puede verse en Netflix Carmel. ¿Quién mató a María Marta?, dirigida por Alejandro Hartmann y que tiene como productora y showrunner a la talentosa Vanessa Ragone. Con ella dialogó diario Hoy para saber detalles del proyecto.

—¿Cómo surge la idea de hacer una miniserie sobre el caso?

—La idea es de Alejandro, la trajo él, y sin saberlo los dos compartíamos mucho interés por el tema, pero la idea es de él y de su equipo. Por años me pareció un tema complejo, hasta incluso investigué un poco, pero luego no lo veía como ficción, de hecho desarrollé un poco y eso me llevó a La viuda de los jueves, que si bien no tiene nada que ver con el caso en sí, sí tiene la idea del country y el cuarto cerrado. Cuando ellos vinieron con la idea de serie supe que era lo ideal porque necesita más tiempo para poder contarla.

—¿Fue difícil tener a algunos involucrados delante de ustedes? ¿Qué sensaciones tuvieron al ingresar a la casa donde aconteció todo?

—Estuve en la entrevista a Carrascosa y cuando subís al baño, es fuerte, pensás que en ese lugar hubo un asesinato, cantan los pajaritos, es fuerte, es la primera vez que hago este tipo de documental y entendí que hay algo de la verdad que surge, Alejandro hizo las entrevistas, con una serie de preguntas exhaustivas y preparadas por los guionistas, y creo que el documental te da ese tiempo de revisar el material, que la crónica policial no te permite, este fue un trabajo extenso y a conciencia, y además de los entrevistados invitamos a otros personajes a dar contexto y reflexión.

—Lo interesante de la propuesta es que no juzgan y uno tiene que sacar conclusiones…

—Lo cierto es que no se ha podido determinar quién mató a María Marta, y por eso se llama así la serie, y hay un punto sobre esa mujer que se nos hizo muy cercana, porque en un punto uno concibe a una víctima sólo como una víctima, y en realidad era una persona con alegría y humor, ahí fuimos.

—¿Sensaciones de estrenarla en breve?

—Una gran responsabilidad, queriendo que se vea y se vea el profesionalismo con el que llevamos adelante la tarea.

Más estrenos

BOB ESPONJA: AL RESCATE

Finalmente, y tras varias postergaciones por la pandemia imperante de la Covid-19, es a través del streaming que disfrutaremos de una nueva aventura cinematográfica de Bob Esponja. En esta oportunidad cuando alguien rapta a Gary, Bob Esponja y Patricio se embarcan en una misión lejos de Fondo de Bikini para rescatar a su fiel amigo caracol. Aventuras con los personajes preferidos por todos. Netflix.

HERMANAS DE LOS ÁRBOLES

Los realizadores Camila Menéndez y Lucas Peñafort nos llevan hasta el lejano Rajastán, India, más precisamente a la aldea de Piplantri. En ella, se plantan 111 árboles para celebrar el nacimiento de cada niña como una forma de generar conciencia contra el infanticidio femenino y otros abusos. Un viaje único en una propuesta que acerca una realidad actual y dolorosa. Disponible en Cinear Play.

LA MUERTE DE UN PERRO

Matías Ganz propone una particular mirada sobre la clase media. “El punto de partida fue una serie de noticias sobre una empleada doméstica inmigrante que tuvo un accidente laboral y sus empleadores montaron un entramado para que no fuera al hospital y otra de un escrache que un grupo animalista le hizo a un veterinario luego de supervisar el sacrificio de un elefante”, dice Ganz a diario Hoy en exclusiva.