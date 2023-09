Inés Efron: “Es una película relinda de ver”

Ya se encuentra en los cines El vasco, coproducción argentino-española de Jabi Elortegi, y en ella Inés Efron tiene un papel clave en la historia del joven Mikel (Joseba Usabiaga), cansado de su cultura y su país. Hablamos con Efron para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo el estreno en Argentina de la película? Ya se mostró en festivales, en España. ¿Cómo te encuentra el lanzamiento acá?

—Y... siempre es muy lindo poder mostrar la película en casa. Tengo como una sensación de que es una película que es relinda de ver, que por eso me da alegría que se estrene, porque siento que está bueno compartirla porque es bonita, muy linda.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Llegué porque Jabi Elortegi, el director, había visto Amorosa soledad, creo que en 2008 o 2009 en el Festival de San Sebastián, y les gustó mi trabajo y empezaron a escribir este guion y ya lo escribieron pensando en mí y le pusieron mi nombre al personaje y eso se mantuvo por muchos años porque filmamos en el 2021, así que así fue mucho tiempo.

—Te contaron esa historia y dijiste que sí de una...

—Ya le habían puesto mi nombre al personaje, además el guion era muy dulce, estaba bueno por todos lados.

—¿Cómo fue entrar en el personaje que tiene esa energía positiva a pesar de todo? ¿Cómo fue componer el rol?

—Hay algo de eso que yo lo llevo un poco puesto, por varias razones en mi vida, tal vez por un miedo que se vean mis demonios, yo desde muy chica, soy como ella, llena de “que buena, que dulce” y entonces hay algo de ese personaje, digamos, que ya lo conozco muy bien, no me es algo ajeno de hacer una persona luminosa, transparente, confiable, entregada, dulce, dispuesta a abrir el corazón de Mikel también, me era cómodo.

—¿Por qué elegiste este proyecto para volver al cine?

—Para mí una película que transmita una historia alegre y amorosa ya es un montón y después incluía algo que para mí es lo más lindo que tiene el cine que es viajar. Yo filmaba en Córdoba y me enamoré, Mendoza y el País Vasco. Es divino, viajar por trabajo es de las más lindas que hay y más en set que te conoces con la gente muy profundamente cuando una peli se filma en viaje.