Ivana Nadal y un amor fugaz que batió récords

Hace exactamente 15 días Victoria Braier, más conocida como Juariu, la panelista y especialista en rastrear las redes sociales de los famosos, puso en evidencia a Ivana Nadal y a Bruno Siri, el exnovio de Nati Jota. Aseguró que la modelo y el rugbier se encontraban juntos a raíz de distintas fotografías que ambos compartieron en Instagram.

Tal vez esto haya apresurado el blanqueo del romance que ocurrió el domingo 23, donde las redes estallaron de críticas, y hubo usuarios que hablaron de una icardiada. Lejos del qué dirán, Nadal y Siri se mostraron felices, enamorados y cómplices. Incluso, esta semana la morocha pasó por el quirófano para reducir y reacomodar sus lolas a 12 años de su última cirugía, y contó con el apoyo de su flamante pareja.



Fueron 15 días intensos en los que ambos estuvieron en boca de todos y en las portadas de diversos portales. Sin embargo, enamorados le hicieron frente al vendaval, pero todo indicaría que algo pasó en la madrugada de ayer.

Es que Ivana y Bruno salieron a disfrutar de la noche porteña en el marco de la apertura de los bares en la nueva normalidad, y allí no faltaron las historias con amigos y las postales de brindis. Sin embargo, en horas del mediodía los jóvenes tortolitos volvieron a ser tendencia luego de que se conociera que ella ya no lo seguía en Instagram, pero no solo eso, además había borrado todas las fotos que los unían de su perfil. Por su parte, Siri dejó la única foto juntos y no ha dejado de ser uno de sus followers.

¿Crisis pasajera o fin del amor? Por el momento solo ellos saben la verdad. De lo que no hay dudas es que, de tratarse de una ruptura definitiva, la pareja de Nadal y Siri batió récords de fugacidad.