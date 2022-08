Ivonne Montero: “Siento que viví 3 años en La casa de los famosos y fueron 3 meses”

La talentosa y multifacética Ivonne ­Montero se acaba de coronar como ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos, ciclo que recientemente terminó en Telemundo Internacional. Con una gran participación, que la mostró más verdadera que nunca, la protagonista de éxitos como Anita no te rajes y La loba habló en exclusiva con diario Hoy sobre la experiencia.

—¿Qué encontrás en los realities? Porque, más allá de tu trabajo como cantante y actriz, has participado en varios...

—Mi primera participación fue en La isla, que más de convivencia fue de destreza física, luego estuve en La revancha, donde llaman a los más fuertes de cada temporada y dije: “Por supuesto, tengo que estar ahí también”, porque la parte competitiva y física a mí me encanta. Estuvimos ahí también, después estuve en realities de baile y de talentos, son distintos porque no estás en convivencia, no estás aislada, sino que preparas tu número y lo presentas y este me encantó la idea, porque viene de una primera temporada exitosa, que estuvo maravillosa, aunque no vi mucho para no entrar con condiciones a ésta, pero sí sabía que iba a ser complicado. De hecho cuando mi representante me ofreció en algún momento reality de convivencia dije que no, por la experiencia que tuve en La revancha, complicada, como en esta, y además porque tengo a mi hija, la responsabilidad de darle lo mejor, en la vida y en su parte médica, así que acepté, dije: “Vamos a darle con todo”, porque además con Telemundo vengo de hacer Malverde con ellos, dije: “Vamos con todo, a soportar, a ser como soy, siempre visualizándome y decretándome con los brazos levantados”.

—Y acá estamos, sos la ganadora, más allá de tu niña, ¿qué es lo que más extrañaste del afuera?

—Las charlas con Antonella, mi hija, tiene nueve años pero es una niña muy pila, tiene una forma de hablar con mucha elocuencia e inteligencia, razonamiento, extrañaba sus abrazos, su inocencia, su presencia, nosotras convivimos demasiado, estamos muy juntas, viene al teatro, a los foros, hacemos todo juntas. Siempre le dije que era como si ella estuviera dentro de la casa conmigo, y me dijo: “Mami, te van a sacar”. Y yo le dije: “¿Cómo eso?”, y me respondió: “Porque vas a ganar”, también lo visualizó.

—¿Cómo fue el reencuentro?

—Sabía que era complicado ese día, pero la vi, me dio mucha alegría de que estuviera tan feliz, me corté la trenza, cuando nos vimos en casa lloriqueamos, nos reímos, antes habíamos tenido una llamada por teléfono antes, y me contó que en casa estaban brindando, llorando. Antes de cortar me dijo: “Ay, esa Laura (Bozzo), estuve a punto de pegarle a la televisión, pero no lo hice porque la iba a romper”. Ahora es muy padre todo, la estamos pasando delicioso, estoy feliz, ver el impacto que tuvo mi juego, que yo no me imaginaba lo que pasaba afuera, y ver ahora cómo fue una bolita de nieve que creció que estoy muy feliz por tanto cariño y tanto apoyo.

—¿Cómo se controlan las emociones? ¿Lo pasado pisado?

—Vi siempre que era como un juego, todos los otros realities los viví así, sabiendo que tiene un inicio y un fin, que no iba a cambiar mi esencia, eso hice, podés creer que es un juego, pero no puedes perder la conciencia que esto es un “experimento social” en donde te llevan al límite, y lo que pasa dentro de la casa, sociológicamente, se lleva a la enésima potencia, siento que viví tres años allí, y fueron tres meses; si hubiera pasado un día más, entiendo que podría haber perdido la ­cordura.