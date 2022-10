Jacqueline Lentzou: “Lo que no quería era hacer un melodrama”

Desde hoy llega a los cines 66 preguntas a la Luna, de ­Jacqueline Lentzou, película que cuenta el vínculo de una hija con su padre enfermo.

En exclusiva para la Argentina, diario Hoy dialogó con la realizadora griega, que está muy expectante por el lanzamiento local de la propuesta.

—Naciste en Grecia, pero fuiste a estudiar cine a Londres...

—Sí, quise terminar allí mis estudios; si bien en Grecia hay escuelas de cine, no tienen la infraestructura que yo quería.

—¿Puede ser que desde esa época tenías la idea de esta película?

—Sí, y como en cualquier filme, el proceso es largo para terminarlo.

—Siendo mujer y proveniente de Grecia, ¿es más difícil para vos trabajar como directora?

—Sí, pero no más difícil que para cualquier mujer en esta industria dominada por hombres.

—¿Cuál fue el principal desafío de desa­rrollar un personaje como Artemis?

—Siempre soy honesta con mis personajes, con sus deseos y sueños, les creo un mundo interno, luego contacto al actor y la magia sucede.

—¿Qué tanto de autobiográfico hay en la película?

—Creo que todos los directores, inconscientemente, hablamos de nosotros mismos.

—¿Qué relación tenés con la astrología y el esoterismo?

—Me interesa desde muy pequeña, y al crecer leí mucho sobre el tema, sobre mitos, y de alguna manera es como veo el mundo.

—¿Cuál fue el principal desafío de la película?

—Fueron varios, no teníamos dinero, nada, aunque siempre es un problema, acá fue muy real, y también lo que no quería era hacer un melodrama, porque por el tema, un padre enfermo, su hija. Traté de balancear todo para que en este contexto funcione, y que al verla no llores, sino que te sientas “tocado” por la película.

—¿Creés que ese balance hace que no odiemos tanto a Artemis y que finalmente ella sea la clave para que la película nos guste?

—Sí, Artemis es un personaje complejo en un contexto no “divertido”. Está sola, aburrida, ella es la clave, claro que sí.

—¿Expectativas por el estreno en la Argentina?

—Estoy muy feliz, ojalá pudiera volar allí, amo su gente, su país, creo que somos muy parecidos los griegos y los argentinos, tenemos los mismos problemas y luchas, y no sé cómo la recibirán, pero espero que bien.

—¿Estás con algún nuevo proyecto?

—Estoy con dos, uno “serio”, el más caro, asociado a las crisis de Grecia, y cómo nuestro primer ministro se encargó de encarecer todo para nosotros. El segundo es un documental experimental con algunas tomas que hice en Nueva York este verano, así que se acercará a mis primeros trabajos.