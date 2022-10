Natalia Beristáin habla sobre su película Ruido

De reciente paso por el Festival de San Sebastián, donde ganó el Premio de la Cooperación Española, Ruido, de Natalia Beristáin, habla de la búsqueda de una madre cuya hija secuestraron. Protagonizada por Julieta Egurrola, diario Hoy habló con la realizadora.

—¿Cómo fue imaginar el relato?

—En realidad no hay un proceso imaginativo, esta película está completamente sustentada en la realidad de mi país, que lleva más de una década y sólo parece exponenciarse, en virulencia. Hubo como un trabajo antropológico para limpiar las piezas, y si bien es una ficción, está construida sobre un imaginario que existe, por lo que la realidad supera la ficción.

—¿Cómo seleccionaste a las dos protagonistas?

—En el caso de la actriz que interpreta a Julia, es mi madre, monstruo de la actuación, desde siempre pensé que quería hacer esta película con ella, porque implicaba un reto directorialmente, una oportunidad que no quería pasar, y por otro lado lo que me habita de interés por el otro, es por la educación que ella me dio. En el caso de Teresa Ruiz, hicimos un proceso de casting amplio, largo, y si bien ella no era mi primera opción para Abril, su casting me sorprendió muchísimo. Más en los callbacks entre Julieta y Teresa, donde se dio un intercambio muy rico.