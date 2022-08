Jane Seymour: “Doctora Quinn fue un regalo”

La estrella internacional del cine y la televisión Jane ­Seymour vuelve a la televisión con Harry Wild, que se estrenó ayer en Acorn TV y que presentará nuevos episodios todos los ­jueves. Recordada por sus trabajos en B positive, El método Kominsky, Dra. Quinn y 007, entre otros, Diario Hoy pudo hablar con la actriz para saber más de esta intrigante propuesta.

—Participaste en más de 150 producciones, todos recordamos y te queremos como la Dra. Quinn, pero me gustaría saber si preferís algún soporte más que otro, es decir televisión, teatro, cine. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y por qué elegiste esta serie de TV para continuar con tu carrera?

—Bueno, he tenido el privilegio, como has dicho, de trabajar en todos los medios. Hice el Amadeus original en Broadway. Fue una experiencia extraordinaria. Me pusieron el apodo de “la reina de las miniseries” porque en esa época hacíamos todas esas miniseries y yo hice más que nadie, tuve algunos papeles extraordinarios. Y también me encanta interpretar a personas reales. Doctora Quinn fue un regalo en un momento de mi vida en el que estaba en bancarrota y sin dinero y sin hogar. Y fue un espectáculo increíble que nadie pensó que se convertiría en un programa exitoso y que todavía sigue en pantalla en 98 países. Y me hubiera encantado hacer más películas, he hecho algunas que me han gustado mucho, pero también he elegido tener una familia. Sin embargo, esta serie es importante para mí porque siento que soy mejor actriz ahora de lo que nunca fui. Siento que puedo dar mucho, porque estoy muy interesada y he hecho muchas comedias últimamente. No tengo miedo de parecer vieja y no tengo miedo de ser un personaje. Eso es lo que hago, eso es lo que me gusta. Y solo me dedico a hacer mi trabajo porque está brillantemente escrito. Estoy rodeada de un montón de talento, ya me encantaría verlo. Requiere que deje mi propia de vida por mucho tiempo para hacerlo. Y no fue fácil de hacer porque en ese momento, de hecho, incluso me rompí la pierna. Así que, aunque no es necesario que lo sepas, fue un gran regalo. Rara vez leés algo que es tan completamente como para llenar todos los casilleros de todo lo que querrías hacer. Así que se siente como el mejor regalo de cumpleaños de 70 que podría haber tenido.

—¿Cuál creés que es la gran diferencia entre Harry Wild y otros programas de misterio e investigación que se emiten hoy en día?

—Bueno, no las he visto todas porque una de las cosas que pasa cuando haces un programa como este es que pasas la mayor parte del tiempo aprendiendo tus diálogos. Así que no soy una experta, pero he visto algunos y hay muchos misterios de asesinatos realmente buenos y vienen de todas las culturas diferentes. Y creo que la diferencia con esta es que también es muy cómica y es multigeneracional. Nunca he visto una serie como esta. Es decir, es única. Muchas series son muy similares a algo que se hizo antes o es un remake de. Esta es bastante única y está escrita de forma muy inteligente. Y eso es porque tenemos a Dave Logan y a Joe Spain. Joe Spain es un conocido autor de novelas de misterio. Un novelista increíble. Creo que a veces tienes un misterio de asesinato donde los compañeros son de la misma edad. Creo que el hecho de que yo sea mayor y él tenga 15 años supongo que de entrada es muy ­interesante.