Javier García estrena película sobre Ricardo Vilca

En Ricardo Vilca: Quebrada, música y silencio, el realizador Javier García logra un homenaje simple sobre el artista del Norte argentino. Así, veremos cómo en Humahuaca la familia del músico Ricardo Vilca continúa la tradición de organizar un encuentro cultural que inició el propio artista años antes de su muerte. Para saber más detalles de la película, hablamos con García en exclusiva.

—¿Cómo surgió el proyecto y tu interés en el artista?

—Conocí a Ricardo Vilca en el año 2002, en ocasión de viajar a Humahuaca a un seminario de teatro. Allí fui a verlo tocar en su peña casi todas las noches. Me llevé sus discos a Mar del Plata, y era increíble que, al escucharlos, su música me trasladaba automáticamente a la Quebrada. Unos años después, al enterarme de su fallecimiento, comencé a imaginar de qué forma podía hacer algo para que su obra se conociera más y no cayera en el olvido. Fue así que comencé una investigación para realizar este documental.

—¿Cómo fue seleccionar a los entrevistados, que además son de lugares distintos?

—En todo momento busqué alejarme de lo más fácil, que era centrarme en su obra. Por lo tanto, estructuré la historia en base a tres temas: su labor docente, su personalidad y su música. A su vez, todos ellos están atravesados a lo largo de la película por la organización de una nueva edición del Encuentro del Árbol de la ­Amistad, que comenzó a realizar Ricardo en vida, hace más de 30 años. De esta manera, el abanico de entrevistados fue más amplio, permitiendo enriquecer la historia y acercarnos a su figura desde nuevas miradas. Por lo tanto, además de hablar con algunos de los músicos que conformaron la banda en diferentes momentos de su carrera, tomamos testimonios a sus familias, amigos, alumnos, compañeros docentes, investigadores, musicólogos.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente al verla?

—Por un lado, desearía que resignifiquen la figura de Ricardo aprovechando la diversidad de testimonios de los que hablaba anteriormente. Y por otro, le pediría al público que disfrute de cada uno de los momentos en que las escenas del Encuentro los acerca a diferentes ritos de la vida quebradeña, que tanto tienen que ver con nuestro origen.