Rodrigo Lussich: “Queremos que la gente se divierta mucho”

Durante una entrevista con este multimedio, el comunicador Rodrigo Lussich presentó Dos hombres buenos, que protagoniza junto a su socio y amigo, Adrián Pallares. Además, recorrió los contenidos que pondrán en escena y puso en valor el teatro en la actualidad. La cita obligada será este sábado, a las 21, en el teatro La Nonna, ubicado en 47 esquina 3.

—¿Bajo qué circunstancias surge este proyecto?

—En realidad el proyecto surge porque en el mes de mayo un teatro de Escobar nos convocó. Yo ya había hecho funciones allí mismo con otro espectáculo anterior de Los Escandalones, un segmento que hice muchos años en Intrusos en el espectáculo y ahora lo hacemos en Socios del espectáculo. Así surgió la propuesta para que hiciéramos algo en conjunto con Adrián Pallares, con quien hoy conducimos Socios. Al preparar el material para esta función, que sería única en Escobar, nos dieron muchas ganas de probar, de transformarlo en un espectáculo que pudiéramos llevar por diferentes lugares, siempre te­niendo en cuenta que tenemos mucho público que nos sigue en el interior del país y en localidades del conurbano, en la provincia de Buenos Aires, entre otros, y era la oportunidad de llegar a gente que nos ha brindado mucho cariño, que siempre nos pide estar un poco mas cerca. Entonces, poder ir a estos lugares directamente, a las ciudades del público que nos sigue, nos tentó bastante.

Es por ello que decidimos armar un equipo más grande para escribir la obra, buscar un director, un empresario y un productor que lleve el proyecto adelante en una gira, pudimos montar un espectáculo más grande, que es este que llevamos a La Plata.

—¿Qué características destacás de esta obra?

—No se trata de un show de ficción, no hacemos personajes. Se trata de una suerte de stand up a dúo. Hay una especie de homenaje, y con mucho respeto, a lo que hacían por muchos años Borges y Álvarez en un sillón, el mismo que hacían Alberto Olmedo y Javier Portales. Nos divier­te recrear ese espíritu de dos amigos, dos periodistas que están charlando en un living, compartiendo anécdotas, historias de vida, con las historias con los famosos, los secretos que nunca contamos en la televisión y un montón de cosas ligadas a lo que hacemos todos los días con mucho humor, pero en ese ámbito de un sillón que nos encuentra charlando, divirtiéndonos entre nosotros y con la gente, que es la idea central. El espectáculo es muy divertido. Ese es un poco el hilo de lo que trae esta obra.

—¿Qué pensás de este espectáculo? ¿Qué mensajes comunican?

—No se trata de un espectáculo pretencioso que quiere invitar a todos a divertirse, creo que ese es el mensaje. Trabajamos desde el humor, que es desde el costado donde hacemos y comunicamos los chimentos. Particularmente trabajo esa línea desde hace unos años. La idea es que el espectáculo junte todo lo más divertido posible de las historias con famosos, historias personales nuestras, anécdotas de vida, en el medio mezclamos canciones, tenemos una pantalla que proyecta videos y fotos de cada cosa que vamos contando con cual interactuamos. El objetivo del espectáculo es que la gente a través de la hora y media aproximadamente que dura el show pueda divertirse y se ría mucho. Ese es el principal objetivo. Si hay un mensaje es ese, que la gente salga sabiendo que se divirtió mucho.

—¿Qué fortalezas y debilidades en­contraste en el camino?

—Para mí el mundo del teatro no es tan nuevo porque soy actor e hice muchas obras en el under. También trabajé en la revista de Carmen Barbieri hace algunos años. Sigue siendo un terreno no tan explorado por noso­tros y nos parece divertido esta historia de llevar nuestro show por todo el país, que es el objetivo de esta gira.

Así que estamos empezando a vi­vir la experiencia y allí estaremos el sábado, a las 21, en el teatro La Nonna de La Plata. Tiene de todo un poco, es decir, queremos conquistar al públi­co, que la gente venga a vernos. Cada obra, cada puesta, cada función es distinta porque el teatro tiene eso de improvisación que permite jugar mucho con el humor y con la impron­ta de lo que vaya sucediendo. Cada público tiene una energía diferente. El teatro es muy lindo por todo eso y mucho más cercano que la televisión, que es lo que más hacemos, así que estamos arrancando la experiencia.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra a la función?

—Básicamente, recomendaría que vengan a vernos al teatro porque se van a divertir mucho, vamos a estar muy cerquita y aparte no somos fóbicos al público. Por el contrario, nos gusta abrazarnos, besarnos, sacarnos fotos, bailar y charlar con la gente, nos gusta mucho la cercanía. Por lo tanto, no somos ni distantes ni estamos en pose de estrellas ni mucho menos, porque somos laburantes. La gente valora eso, nosotros somos amigos, somos socios, y la van a pasar muy bien, se van a divertir, se van a reír mucho, nos vamos a ver al final de la función en el hall del teatro para sacarnos fotos y compartir un momento. Me parece que va a ser un lindo encuentro con la gente que nos viene siguiendo hace años desde la televisión. Aparte, bueno, se van a enterar de unas cosas muy divertidas tanto de nosotros como de los famosos que ni se imaginan. Ese gancho es divertido, es interesante y no los vamos a defraudar. Se van a sorprender mucho.

La ciudad que los recibe

—¿Qué relación te une con La Plata?

—La Plata es una ciudad que no tengo tan transitada quizá por la distancia. En mi época de movilero estaba mucho allá por coberturas periodísticas. Después en los últimos tiempos he pasado muy poco por allá. Debo decir que es una ciudad que no tengo tan recorrida. Por lo tanto, este sábado es una buena oportunidad para darnos una vuelta, pasarnos por los cafecitos, recorrer las calles y estar más cerca de la gente. Eso va a pasar después de la función, cuando podamos quedarnos con el público.

Los esperamos a todos con mucha expectativa. Las entradas son muy populares, están en venta en la boletería del teatro La Nonna, también pueden comprarlas por la aplicación Passline, donde buscan el nombre del espectáculo, que es Dos hombres buenos, y pueden adquirirlas. Los esperamos porque la van a pasar increíble.