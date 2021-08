Jennifer Aniston sobre la mentalidad antivacunas: "Es una verdadera lástima"

La popular actriz estadounidense Jennifer Aniston afirmó que hay "un grupo de personas que son antivacunas que simplemente no escuchan hechos" y reveló que rompió relación con aquellos que se "negaron o no revelaron" si habían sido vacunados contra el coronavirus.

La estrella de "Friends" concedió una entrevista al sitio InStyle, donde confesó que durante la pandemia se sintió "fatigada por las noticias" por el "pánico" porque "esperaba ese día en el que nos despertaríamos y escucharíamos algo esperanzador" y "todo lo que obtuvimos fue más locura".

"Todavía hay un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi rutina semanal que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable", señaló.

En ese sentido, argumentó que esa información forma parte de la "obligación moral y profesional" entre quienes comparten un mismo espacio de trabajo: "Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada más que en el miedo o la propaganda", declaró.