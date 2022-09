Jessica Schultz: “Es una comedia con mucha ironía y sarcasmo”

Formada como actriz de radio y televisión, Jessica Schultz trabajó en cine, teatro y televisión en notables roles que le valieron excelsas críticas y la popularidad tan anhelada.

Ahora, la mujer trabaja junto a Rodolfo Ranni en Divino divorcio, una comedia que narra las vicisitudes propias de una pareja que compartió dos décadas y se encuentra próxima a su fin.

En diálogo con diario Hoy, la actriz presentó los detalles de la obra que los trae a La Plata. La cita obligada será este domingo, a las 20 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá ubicado en la calle 10 entre 46 y 47.

—¿Bajo qué circunstancias llega este guion a tus manos?

—Me convocó el productor Damián Sequeira y tan solo tuve cuatro ensayos más el repaso que se dio el día del estreno. ¡Esta situación fue el toro de mi vida! Pero cuento con una memoria prodigiosa según mis compañeros actores. Sucede que en tres días aprendí el texto y estrené en la costa en el mes de enero.

—Y en esa vorágine de la instancia de un estreno y los ensayos, ¿a qué apelaste para construir tu ­personaje?

—En relación a la construcción del personaje, en una primera instancia fue aprender lo que ya estaba establecido en la puesta, ya que la obra va por su segundo año. Luego con el correr de las funciones, fui desarrollando mi propia impronta, a lo que Rodolfo Ranni también se tuvo que adaptar ya que cada actor es único.

—¿Cómo describirías esta pieza que te une a Rodolfo Ranni sobre las tablas?

—Es una comedia con mucha ironía y sarcasmo. Si algo tiene de mí, este personaje llamado Mecha es justamente la ironía.

—¿Qué sensaciones te rodearon en el estreno?

—Cuando estrené, venía de una semana en la que no hacía otra cosa más que estudiar y estaba aterrada, incluso no tenía ni idea de cuál era la respuesta del público. No sabía dónde se reían; de manera que fue toda una sorpresa para mí el hecho de descubrir cómo los presentes en la sala participan con risas, interacciones e incluso comentarios en voz alta. La sensación fue como un salto al vacío.

—¿Por qué recomendarías que concurran a la función?

—La gira ya está llegando a su fin puesto a que nos quedan cinco funciones por el Gran Buenos Aires. Tengo muchas ganas de hacer esta función en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata porque es una sala en la que siempre dije que me gustaría trabajar. Por otro lado, finalizamos en Pilar en una sala que se estrena con Divino divorcio. Por mi parte, recomiendo al público Divino divorcio porque se van a divertir y a repasar seguramente su propia experiencia matrimonial. Las mujeres se ríen mucho con Mecha y los hombres con Beto, el personaje interpretado por Rodolfo Ranni. La trama narra las vicisitudes de un matrimonio que lleva más de 20 años, que sacan sus trapitos al sol y deciden hacer una fiesta de divorcio. Si bien hay situaciones desopilantes, te aseguro que hay mujeres que me contaron que sus maridos eran igual a Beto.