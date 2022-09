Los protagonistas de Tierra Incógnita cuentan detalles del proyecto

Tierra Incógnita, la esperada nueva serie de terror, misterio y aventura desarrollada en Latinoamérica por el sello Disney+ Original Productions, estrena globalmente en su plataforma el 8 de septiembre. La serie sigue la historia de un adolescente que quiere saber sobre la desaparición de sus padres. Hablamos con el elenco protagónico, Pedro Maurizi (Eric Dalaras), Mora Fisz (Uma Dalaras), Thomas Lepera (Pablo Cavers) y Tomás Kirzner (Axel Rojas).

—¿Cuáles son las sensaciones de empezar a mostrar el trabajo?

—Pedro Maurizi: Muy ansiosos.

—Tomás Kirzner: No vemos la hora que suceda lo que tanto ansiamos.

—Mora Fisz: Cuando lo estábamos haciendo era “nuestro proyectito, chiquito” y ahora que todo el mundo lo va a ver es una locura.

—Thomas Lepera: Es un grito de emoción muy fuerte que queremos sacarnos.

—¿Qué es lo que más les gustó de sus ­personajes?

—PM: A mí lo que más me gusta de Eric es la certeza que tiene de ir a por lo que quiere, lo que está buscando y no titubear, ser bastante directo con su camino.

—TL: Su entusiasmo, me encanta, esa risita, el lado gracioso y positivo a todo es lo que más me gusta de Pablo.

—TK: En mi caso, el simple hecho de disfrutar de hacer maldades. Es divertidísimo ser el malo, valga la redundancia me divertí muchísimo, tenía permitido hacer cosas como malo.

—MF: Fue un trabajo muy lindo y enriquecedor, Uma es un personaje con una historia muy interesante y difícil de encarnar. Fue un trabajo que me gustó mucho hacer y ponerme en su piel fue complicado, expresarme sin palabras, porque yo soy bastante charlatana y tuve que dejar todo en mis expresiones faciales, así que fue un desafío para mí.

—¿Cómo trabajaron entre ustedes? ¿Se conocían antes del proyecto?

—PM: Trabajamos en otros proyectos cuando éramos más chicos y fue, dentro de lo que es el encuentro de los personajes, fue reconstruir la amistad, desde el encuentro y la misma ­búsqueda.

—TL: Nos complementamos muy bien con Pepo, porque él es más tranqui y yo más potente, es algo muy lindo que nos ayudó mucho a la hora de interpretar a nuestros personajes.

—¿Se divertían en las grabaciones?

—TK: Era un juego total.

—PM: Ya de por sí grabábamos en un parque de diversiones abandonado.

—MF: Éramos unos niños.

—TK: Los juegos funcionaban.

—MF: Nos subimos.

—¿Los usaban cuando querían?

—PM: No, pero pudimos subir a un par.

—TK: Exacto.

—UM: Se nos dio la oportunidad y fue lo más.

—PM: Grabábamos en exteriores, el parque era enorme y tuvimos la oportunidad de recorrerlo, había animales, fue muy lindo.

—¿La serie se grabó en pandemia? ¿Había ­protocolos?

—TK: Fue un híbrido entre cuidados y lo que teníamos que hacer, convivimos, y salió todo bien.

—¿Cómo es para un actor interpretar sin adelantar absolutamente nada de lo que tienen que hacer?

—TK: Con la ayuda del equipo directivo y creativo, porque como no grabamos cronológicamente tenés que estar al tanto de lo que hiciste y vas a hacer.

—PM: Tuvimos mucha ayuda de nuestra coach actoral, con trabajo previo, construyendo un arco de los personajes.

—MF: Hicimos una línea de tiempo y la teníamos incorporada.

—TL: Hubo un gran trabajo de continuidad.

—PM: Estuvimos protegidos y abrazados por un equipo enorme.

—La serie debuta con un género poco trabajado en Argentina en serie, el terror. ¿Les gusta?

—TK: Lo detesto profundamente, pero me agarra un poco de morbo el laburarlo: estar en las escenas de terror, lo adrenalínico, todo lo que se genera, la experiencia, lo anecdótico.

—PM: Trabajarlo es muy divertido.

—¿Y verlo?

—TK: No.

—¿Les gusta alguna película del género?

—TL: Yo empecé a ver terror después de hacer la serie, me gusta más el thriller, el suspenso.

—TK: Quizás no lo específico del terror.

—TL: Sí, me divierte más el asesinato y la ­sangre.

—MF: A mí me gusta, no soy abanderada o fan número uno del terror, ni el que más elijo, pero me gusta mucho Ari Aster, Midsommar y Hereditary; las vi por el morbo que me generó el rumor y la incomodidad que me generaron.

—¿El escenario del parque ayudó a generar los climas?

—TK: La ambientación.

—TL: El equipo de arte es increíble, de hecho en un momento en una locación me acerqué a un poste de luz y tenía como una pegatina para hacerlo más real.

—PM: Un trabajo abismal del arte y también la naturaleza propia del lugar: el parque ­abandonado, una mansión que tenía pisos en los que no grabábamos, pero tenía estatuas estimulantes.

—TK: Y corría una energía muy particular.

—¿Por qué los espectadores tendrían que ver Tierra Incógnita?

—PM: Porque es increíble, si les gusta el terror y la aventura. Es para ver en familia porque habla de la amistad, miedos, traumas y un camino para enfrentarse a ellos.

—MF: Porque cada personaje cuenta una ­historia única y rica con la que se sentirán identificados.

—TK: Es la primera vez que un proyecto tiene un hype generado y va a superar la expectativa, y es algo que nunca se vio acá. Quiero que me acompañen y respeten mi maldad.

—TL: Porque tiene muchos Easter eggs, la vi varias veces y descubrí varias pistas ocultas a otras pistas ocultas.

—TK: Hay muchos homenajes a la cultura pop.

—MF: Si sos fan del terror, hay muchas ­cositas.