Llega el 22° Festival de Cine Alemán

Una cita obligada de la cinefilia local es el Festival de Cine Alemán. En su edición número 22 (del 8 al 14 de septiembre) traerá lo mejor de la cinematografía germana al país en Cinépolis Recoleta (CABA). Para saber más, hablamos del evento con Gustav Wilhelmi, director del festival.

—¿Sensaciones de volver a la presencialidad?

—Siempre es complicado organizar, y este año lo hacemos con una sensación de alivio porque los dos últimos los hicimos online o con capacidad reducida en el cine (solo podían ocupar el 30%, luego aumentó a un 50 y ahora tenemos una ocupación total). Para nosotros es un sentimiento de alegría porque nos gusta que esté la sala llena. Al mismo tiempo hay una responsabilidad mayor, claro, estamos contentos. El público ya está respondiendo porque la venta de entradas se abrió la semana pasada y ya hay funciones con entradas casi agotadas; y sabemos que todavía hay mucha gente a la que le cuesta ir al cine, porque el ser humano es un animal de costumbre y la perdió, pero esperamos que lo hagan.

—¿Seguirán online?

—La experiencia online fue una experiencia agridulce, porque lógicamente los productores nos limitaban la cantidad de exhibiciones, porque el interés de ellos es poder mostrar su película y comercializarla. En el caso del streaming no se recupera la inversión y la demanda fue tan grande durante el festival que quedaron afuera muchas de las películas que se quería ver. En ese momento tuvimos críticas porque no calculamos la cantidad de exhibiciones que podía tener una película y el mundo virtual es tan extenso... Soy un firme defensor de que el cine debe verse en el cine, a mí me duele cuando se ve en otros dispositivos, pierdes los detalles.

—¿Podés adelantarnos algunas películas imprescindibles de esta edición?

—Tenemos dos películas que tienen que ver con el pasado alemán y el nazismo, una de ellas es El falsificador. Es un hombre judío pero que parece tan alemán que se confunde y sobrevive la guerra falsificando pasaportes para que otros judíos puedan escapar de Alemania.

La otra es La conferencia, basada en un hecho verídico acontecido a principios de la Segunda Guerra Mundial, sobre una reunión entre jerarcas nazis para ver cómo podían exterminar judíos de manera más rápida. Es horrible el planteo, pero fue así, está basada en los protocolos de la conferencia y el director vendrá a presentarla en sus dos funciones. Luego de la proyección habrá una mesa en la que se dialogará con el director del Museo del Holocausto aquí; es tan importante el tema que no debemos olvidar y por eso lo hacemos, porque la sociedad olvida muy rápido todo.