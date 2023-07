Jimena Barón, picante contra Gianinna

Es casi una guerra y batalla de nunca acabar la que tienen Jimena Barón y Gianinna Maradona. Y parece que no hay ni habrá perdón entre ambas. Barón parece no poder perdonar que Gianinna esté en amor con Daniel Osvaldo, su ex pareja y padre de su hijo Morrison. Esta vez, consultada por el móvil de Intrusos con respecto a un posteo que había realizado hace algunos días Gianinna, ella expresó: “¿Qué te voy a decir? No tengo nada más para decir. No me sorprende nada”. Y agregó: “Con mi vida privada y con lo que me pasó a mí como ser humano, persona, mujer y madre, yo voy a hacer y decir lo que quiera cuando quiera y cómo quiera”.

¿Pero qué es lo que había dicho la actual pareja de Osvaldo? En sus historias de Instagram había expresado, sin citar directamente a quién estaba dirigido aunque, claro, no hacía falta: “Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados (...) Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví”. Y para finalizar agregó en su momento: “Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan (...) El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”. Es seguro que se sumarán nuevos capítulos a esta historia.