And just like that renueva su temporada

En los 90, la serie Sex and the city mostraba la historia de cuatro amigas que vi­vían su juventud, la madurez y las vicisitudes cotidianas en la ciudad de Nueva York. Los relatos estaban de la mano de una de las integrantes del grupo: Sarah Jessica Parker, que se ponía en la piel de Carrie Brad­shaw, una periodista que escribía columnas sentimentales.

Ahora asistimos a la segunda temporada de And just like that, la secuela que muestra la vida de las chicas en su madurez con las familias y los hijos ya criados con nuevas aventuras y fortalezas.

Con paso firme, la mujer construye una vida en los medios de comunicación y ahora trabaja como periodista en un podcast que está de moda y se convierte en una figura importante y mediática.

Recordemos que en la primera entrega de la temporada anterior, ella enviuda, hace el duelo y empieza a salir con otras personas una vez que estuvo lista.

En los primeros momentos de la serie nueva que ya tiene dos capítulos disponibles, se muestra como Carrie tiene fama y popularidad por lo que es invitada a una festividad donde será acompañada por sus mejores amigas. Además elige a una diseñadora que es la esposa de un compañero de trabajo para que la vista en ese momento. Sin embargo los planes no saldrán como lo planea puesto a que por diversos inconvenientes el vestido no estará listo. De esta manera, Carrie pondrá manos a la obra para elegir un atuendo de su ropero. El problema es que el atuendo elegido solo traerá recuerdos tristes. Finalmente se pondrá un vestido que luciría en el día de la boda inconclusa con su fallecido marido.

Por otro lado, la mujer que daba sensualidad a la entrega era Samantha Jones, interpretada por Kim ­Cattrall, que decidió no volver a la serie: solo aparece en una imagen sin compartir un momento con el resto del elenco.

Por su parte, Sarita Choudhury hace de una agente de bienes raíces que pone una dosis de picardía al programa.

La abogada llamada Miranda, interpretada por Cynthia Nixon, se separó de su marido, tiene un hijo adulto y está en pareja con una humorista llamada Che. Ambas se mudan a Los Ángeles y deben empezar desde cero. Allí la mujer tiene que retomar las riendas de su vida y se instala en un centro de rehabilitación. Por su parte, Che está en un nuevo show que la deja muy contenta.

Asimismo, Lisa Todd recibe a su suegra pero vivirán momentos de asperezas.

En cuanto al trabajo de Carrie, la mujer vive de rentas, pero ha decidido abrir su propio show sonoro y para ello precisa publicidad para poder solventar el espacio y tener más emisiones. Luego de rechazar una publicidad de higiene vaginal, perderá otras ofertas ­disponibles y se quedará sin ­inversores. Así, Carrie deberá poner fin al podcast. Además, la mujer va a ­terminar su relación de sexo casual con el muchacho y ya no quiere saber nada con conocer a alguien. Por otro lado, las amigas van a seguir viviendo juntas para poder aconsejarse y estar en unión ­mientras la vida las sigue sorprendiendo.