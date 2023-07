El conmovedor comunicado de Jamie Foxx luego de semanas de hermetismo sobre su salud

El reconocido actor Jamie Foxx hizo público un fuerte comunicado en el que aclara y ahonda cuestiones que tienen que ver con su salud y que tenían al pendiente a gran parte de la prensa especializada y, sobre todo, a sus miles de fans. Ocurre que en abril se conoció que había sido internado de urgencia, y los motivos y el diagnóstico desde ese día fueron todo un misterio. Es más, durante la semana pasada él había reaparecido en una publicidad y muchos de sus seguidores habían expresado y pedido que por favor el actor hablara o diera a conocer algo más de información respecto a cómo estaba.

Finalmente, tales ruegos se hicieron escuchar y Foxx informó cómo se encuentra con un conmovedor video a través de sus redes sociales. Allí, frente a cámara, fue muy claro y contundente. “Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto con ustedes, no quería que me vieran así”, empezó relatando Foxx a sus 16 millones de seguidores. Allí se vio que no está “ciego” ni “paralizado”, tal como se había indicado en algunos rumores que se echaron a correr.

“Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos y tratando de averiguar si iba a lograrlo”, dijo, con lágrimas en los ojos. Agradeció y le dedicó sentidas palabras a su familia, sobre todo a su hermana Deondra y su hija Corinne: “A ellos, a Dios, a muchos médicos excelentes, puedo dejarles este video (…). No puedo decirles lo bien que se siente tener a tu familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos. Pero voy a volver y puedo trabajar”.

Luego, aún más conmovido, agregó: “Solo quiero decir que amo a todos, y amo todo el amor que recibí”. “Hombre, sé que hablan de gente llorando en los videos… pero no voy a hacer una toma dos. Es lo que es. Si me ves afuera de ahora en adelante y de vez en cuando me pongo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”. Finalmente, cerró con un alentador mensaje: “Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que hago y las películas que hago, algunas buenas, otras no, y las canciones que canto. “Estoy aquí en la Tierra gracias a algunas personas maravillosas… y Dios. Estoy en mi camino de regreso”.